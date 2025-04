La hamburguesa Hundred, hecha en la Comunidad Valenciana, repite como mejor del mundo en 2025

The World’s Best Burgers, popularmente conocida como la Guía Michelín de las hamburguesas, ha publicado su anticipado ranking de las mejores hamburguesas del mundo en 2025, en el cual la española Hundred Burgers, hecha en la Comunidad Valenciana, vuelve a hacerse con el puesto más alto de una lista que ya comandó por primera vez el año pasado. La enseña valenciana continúa siendo la única hamburguesería no estadounidense en liderar el ranking en toda su historia. El pódium lo completan la norteamericana Pizza Loves Emily y la brasileña Holy Burger con sede en Sao Paulo.

900 hamburgueserías de todo el mundo

El jurado de The World’s Best Burgers, tras visitar y evaluar 900 hamburgueserías en 63 países, se ha decantado por Hundred Burgers por su “atención al detalla, su foco extremo en la artesanía y su constante evolución” y ha destacado la “intensidad de sabor cárnico y su perfecto match con el pan demi brioche” de la cadena valenciana. La gastronomía española vuelve una vez más a copar los mejores rankings del mundo, dado que Briochef (Madrid) y Soul Coffee (Valencia) completan nuestra representación en la selectiva lista de 25 hamburgueserías de todo el planeta. Hundred Burgers, fundada en 2020 por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, cuenta con cuatro restaurantes en Valencia y tres en Madrid y ha supuesto, según el jurado, su nacimiento y buen hacer “ha supuesto un empuje decisivo para la escena hamburguesera en España”.

La empresa de origen valenciano se caracteriza por elaborar de forma casera y diaria todos los ingredientes de sus hamburguesas, horneando cada mañana el pan demi-brioche y picando a diario la carne dry aged de vaca gallega de sus hamburguesas.

Para Alex González-Urbon, cofundador de Hundred, el reconocimiento supone “la recompensa al enorme esfuerzo y sacrificio de todo nuestro equipo” y “un recordatorio de que priorizar la calidad y la artesanía sobre el crecimiento es el camino correcto”. Es el segundo título planetario de Hundred, tras el conseguido en 2024, confirmando a la enseña valenciana como un referente mundial.

“Algunos free tours del centro de Valencia paran en la puerta de nuestro local y explican a los turistas que ahí dentro se cocina la mejor hamburguesa del mundo. No hay nada más bonito que eso”- afirma Ezequiel Maldjian - “Ahora tenemos el deber y la responsabilidad de no bajar el nivel y de estar a la altura de este galardón”.