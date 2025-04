Un error al repartir un examen para conductores 'levanta en armas' a centenares de aspirantes en la Comunidad Valenciana

Un error a la hora de repartir el examen ha provocado un auténtico caos y ha desatado la incertidumbre entre los cientos de aspirantes que hoy se presentaban a las pruebas para obtener la certificación necesaria para el transporte de viajeros en la Comunitat Valenciana.

El fallo ha afectado, al parecer, a todas las personas que iban a realizar este examen tanto en Valencia, como en Alicante y Castellón, que de momento no saben ni siquiera si podrán hacer hoy la prueba. Al examen se presentaba gente llegada desde otros puntos de España e incluso desde el extranjero, lo que ha generado una enorme indignación entre los conductores que se postulaban a conseguir este certificado.

"Se ha dado cuenta un alumno"

Hoy se tenían que celebrar dos exámenes de aptitud en la Comunitat Valenciana: uno para el transporte de viajeros y otro para el transporte de mercancías en camiones. Los aspirantes estaban citados en varios lugares del territorio y la prueba, que debía empezar a las 9.30 horas, era simultánea para toda la Comunitat.

Según varios alumnos que hoy han acudido al aulario III de la avenida Menéndez Pelayo de València para intentar obtener el certificado de capacitación para el transporte de viajeros, ha sido un error al repartir las pruebas lo que ha ocasionado esta situación y ha sumido en la incertidumbre a "cientos de personas".

"Hay una parte común -cuenta una de las alumnas- en ambos exámenes y otra específica, una para los que nos examinábamos del transporte de viajeros y otra para los de mercancías. Pero nadie ha debido de supervisar el reparto y a los de viajeros nos han dado el examen de mercancías".

Al principio, nadie se ha dado cuenta de lo que había ocurrido hasta que, una vez transcurridos unos minutos de empezar el examen, "uno de los aspirantes se ha percatado de que no era su prueba y se lo ha dicho al tribunal", cuenta otra alumna también afectada.

En esos momentos se ha tenido que parar el examen para asombro de los cientos de postulantes que se encontraban realizando la prueba de aptitud. "Nos han dicho que tenían que suspender la prueba y la presidenta del tribunal ha apuntado que lo mejor sería retrasarla hasta la semana que viene", apostilla.

Ante esas palabras, el auditorio entero se ha rebelado "porque hay gente que ha venido de Barcelona, de Luxemburgo o de Alemania, entre otros lugares, y ya tienen los vuelos, los hoteles y todo arreglado para hacer hoy el examen, no la semana que viene". Por no hablar, agrega otra alumna, de que "tendríamos que volver a pedir permiso en el trabajo los que tenemos empleo. Es un caos y no hay derecho a que esto pase".

"Es una vergüenza"

Tras las numerosas quejas y protestas por parte de los aspirantes, al parecer el tribunal ha aceptado cambiar la hora del examen y atrasarlo unas horas para poder modificar las preguntas. "Nos han dicho que entraríamos a las 11.30 horas, pero son casi las 12.00 y aún no nos han dicho nada ni nos dejan volver a entrar al aulario", señala una de las alumnas mientras el resto se dedica a silbar y abuchear al tribunal por el retraso.

"Aún estamos esperando en la puerta. Es una vergüenza. La gente está muy nerviosa y es normal. No me explico cómo nadie ha comprobado antes de dar los exámenes que todo estaba correcto", comenta otro de los aspirantes.

La situación ha generado aún más indignación entre los que hoy pretendían obtener el certificado de capacitación para el transporte de viajeros porque no es la primera vez que se tienen que enfrentar a un imprevisto que da al traste con su examen. "En febrero cambió la normativa y, como no avisaron, tampoco pudimos hacer las pruebas y tuvimos que dejarlas para más tarde. Y ahora, que parecía que por fin íbamos a hacerlas, pasa esto", se lamenta otro alumno.

Los aspirantes al certificado de capacitación para el transporte de mercancías en camiones sí han podido realizar el examen, ya que el error únicamente ha afectado a quienes se presentaban a la prueba para el transporte de viajeros.