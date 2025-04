Bernabé dice que el Es Alert iba a enviarse solo al Magro hasta que ella avisó del Poyo

El Es Alert de las 20.11 del 29 de octubre iba a enviarse sólo a municipios del Magro hasta que la delegada del Gobierno Pilar Bernabé alertó en el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) del desbordamiento del barranco del Poyo a las 19 horas de aquella tarde, según declaró ayer la representante del Gobierno central ante la jueza y los fiscales de la dana.

Bernabé compareció como testigo, y por tanto obligada a decir verdad, durante casi siete horas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja. Por su condición de testigo también estaba obligada a responder a la magistrada, la Fiscalía, las acusaciones populares y particulares y las dos defensas.

El Cecopi y "cerebro" de la emergencia durante el 29 de octubre se convocó a las 17 horas con . A las 18 horas la Generalitat, mando único de la emergencia, decidió desconectar la videoconferencia y realizar trabajo sólo presencial, según denunciaron los organismos estatales y ha admitido la Generalitat a la jueza de la dana. Fue la hora clave.

El barranco del Poyo comenzó a desbordarse a las 18.30 horas. Y a las 19 horas la alcaldesa de Paiporta, llama desesperada a la delegada del Gobierno, según relató ayer Bernabé. "La alcaldesa de Paiporta me dijo que estaba ahogándose la gente [en su municipio]".

Es en ese momento, cuando se retoma el Cecopi de forma telemática a las 19 horas, cuando la plantea la posibilidad de enviar el mensaje Es Alert (automático a todos los teléfonos móviles), pero sólo a los municipios de la ribera del Magro. Una propuesta a la que Bernabé añadió otra: que el Es Alert "no fuera sólo para zonas afectadas por [la presa de] Forata, sino que fuera para toda la provincia». A lo que la consellera Salomé Pradas, según la delegada del Gobierno, contestó que "eso estaba pasando en otras partes".

Aunque al respecto, fuentes de Presidencia de la Generalitat matizaron que cuando Pradas responde que ‘pasa en más sitios’ ""se refiere a que había más municipios sin comunicaciones, ya que se estaba hablando de cómo llega el mensaje Es Alert a la población» y no a las inundaciones como las de Paiporta.

Bernabé también admitió que hasta que ella no planteó el mensaje de alerta de la alcaldesa de Paiporta en el Cecopi, el barranco del Poyo y los caudales que transportaba no estuvieron sobre la mesa. A las 19 horas preocupaba la presa de Forata y su posible rotura ya que el 29 de octubre entraban 2.200 metros cúbicos por segundo (m3/s) que se desaguaron a 1.100 m3/s). Desde el PP se acogieron a esta declaración para volver a insistir en el "apagón informativo" sobre el barranco del Poyo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que no fue tal.

La delegada del Gobierno, y después el secretario de Estado Hugo Morán, recordaron que desde las 12.20 horas estaba declarada la alerta hidrológica en la rambla del Poyo, tras informar la CHJ de un caudal de 264 m3/s y que, según establece el Plan Especial de Inundaciones, obliga a la Generalitat a realizar un seguimiento de los barrancos a través de los bomberos forestales [integrados en la Sgise (Sociedad de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias)], pero que fueron retirados a las 15 horas por decisión del inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos José Miguel Basset. Tras descender el caudal, el Poyo alcanzó un caudal pico 2.282,904 m³/s a las 18.55 hores según registró el caudalímetro del SAIH (Sistema automático de información hidrológica) en Riba-roja del Turia antes de que la fuerza del agua lo desintegrara.

La delegada del Gobierno Pilar Bernabé también aseguró tras declarar durante casi siete horas ante la jueza y el fiscal de la dana y el resto de partes personadas que "si el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) se hubiera convocado con la alerta roja de Aemet el 29 de octubre las cosas habrían sido muy distintas".