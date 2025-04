Argüeso, ante la jueza: "Los técnicos dijeron que la rotura de Forata podría provocar 20.000 fallecidos"

Hasta 20.000 fallecidos en caso de que la presa de Forata hubiera colapsado. Es la cifra que se manejó en el Centro de Coordinación de Emergencias, Cecopi, el pasado 29 de octubre, según las estimaciones trasladadas durante aquella tarde por los "técnicos" y siempre según la declaración del entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ante la jueza el pasado 11 de abril como investigado en la causa que dirime las responsabilidades por el fallecimiento de 228 personas.

Es una de las frases más llamativas expresadas por Argüeso en su declaración en la Ciudad de la Justicia de València hace semana y media y en la que solo respondió a preguntas de su abogado. Así, en su intervención, aseguró que el Cecopi del 29 de octubre no se convocó por el riesgo de rotura de la presa de Forata sino por "las fuertes lluvias en la zona de Utiel". Y añadió: "Si eso ocurría [en referencia a la rotura de la presa que vierte sus aguas sobre el río Magro] podrían haber 20.000 fallecidos, según estimaron los técnicos".

Según la transcripción de la declaración a la que ha tenido acceso Levante-EMV, Argüeso aseguró ante la jueza que su dimisión como secretario autonómico de Emergencias fue "a petición propia" porque "había entrado con un equipo que ya no estaba y sentía que el proyecto político ya no se iba a seguir haciendo". "Sentía que no debía continuar", expresó incidiendo en que en ningún caso dimite "por sentirme responsable". Argüeso fue reemplazado de su cargo más de una semana después que su 'jefa', la exconsellera, Salomé Pradas.

Primer Cecopi reunido el 30 de octubre de 2024 a las 6 de la mañana. / Generalitat Valenciana

El exsecretario autonómico, además, señala durante su declaración al ya exinspector jefe de bomberos, José Miguel Basset, de dos gestiones clave. La primera es la retirada de la vigilancia del barranco del Poyo. Argüeso recordó que el propio Basset reconoció que se decidió la retirada. “Pero en el Cecopi se lo calló hasta el final, él y el gerente de la Sgise (Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències, de la Generalitat). Ni en el segundo Cecopi les informó de esa retirada”, recoge la transcripción de la declaración.

En otro momento, respecto al envío del EsAlert, reitera su señalamiento a Basset. Así, indicó que fue Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango en Emergencias, el primero en “plantear emitir una alarma, un mensaje, por el peligro de Forata". "Una vez lo plantea hubo un debate del jefe del consorcio y otro técnico, el jefe de seguimiento, sobre si enviar o no un mensaje, decían que el mensaje podía generar incluso más lío”. Dicho debate, dijo, “duró poco y al final la consellera ordenó emitirlo y la delegada de gobierno estaba por la labor de mandarlo”.

No era "jefe de nada"

"El presidente de la diputación [en referencia a Vicent Mompó] cortó el debate y la consellera dijo que lo mandaran, no se siguió el criterio de Basset”, añadió. La decisión se tomó sobre las 19.15 horas, indicó. Además de a Basset, apunta la responsabilidad en la falta de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Gobierno, que tenía “un 75% de los miembros del comité asesor de seguimiento” dentro del Cecopi. “La delegada tiene mayor poder sobre ellos", indicó.

Asimismo, aseguró que su papel (el del propio Argüeso) en el Cecopi era para "intentar agilizar" y que allí lo único que hizo fue echar "alguna bronca". "Según el plan no se especifica quién hace lo que hace", indicó Argüeso ante la jueza remarcando que él no era "jefe de nada" y que solo podía "dar su opinión". También refrendó que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón "no es miembro del Cecopi, no fue convocado y su ausencia no supuso un retraso".

En ese reparto de culpas, Argüeso también declaró que al acudir a Carlet feron al barranco de Benimodo y comprobaron que allí había "un nivel importante" de agua, algo que coincide con el mensaje que envió a las 14:44 horas alertando que los barrancos estaban "a punto de colapsar". No obstante, en su declaración, el exsecretario autonómico de Emergencias agregó: "Lo que pasaba en el barranco de Benimodo no era extrapolable a otros barrancos, el seguimiento lo llevaban los bomberos forestales". Y añadió: "La CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar) no informó de la situación de Benimodo, lo supimos por observación directa".

Suscríbete para seguir leyendo