José María Ángel y Gan Pampols: se rompió el amor

Lo que parecía que iba a ser un oasis de entendimiento en medio de la crispación, ha terminado por verse arrasado por la dinámica de la polarización, que parece más fuerte que la dana. José María Ángel y Francisco José Gan Pampols: se rompió el amor, que cantaba Rocío Jurado, aunque no precisamente de tanto usarlo.

Tanto el comisionado del Gobierno para la Reconstrucción como el vicepresidente de la Generalitat se recibieron mutuamente con una salva de halagos, tras sus respectivos nombramientos, semanas después de la dana. Tenían una relación previa por motivos profesionales (uno como secretario autonómico de Emergencias, otro como mando militar en Bétera), habían compartido cursos formativos y, sobre todo, presentaban un perfil conciliador, favorable al entendimiento que hacía confiar en un espacio donde pudiera prosperar la coordinación para acelerar la reconstrucción. Parecían los emisarios que, por debajo del radar, mantienen los canales de comunicación abiertos. Y en un estado compuesto donde administración general y autonómica comparten competencias, se hace necesario un alto nivel de cooperación para hacer avanzar los proyectos.

Encuentro de trabajo en la conselleria, en febrero. / Germán Caballero

"Comisión mixta"

Esa cercanía vivió su máxima expresión en la primera reunión de la comisión de expertos del Gobierno, a principios de febrero, cuando se invitó a participar en la Delegación del Gobierno al vicepresidente del Consell. Fue la esperada primera foto, y Gan Pampols fue hábil para llevarse los titulares: le pidió al ministro de Política Territorial una comisión mixta en un breve receso privado que luego trasladó a los medios. Los representantes del Gobierno ponían una condición: lealtad institucional.

Desde entonces, a pesar de que han seguido hablando y coincidiendo en algunos actos (como el Día de la Empresa de la CEV, el 3 de marzo, o a finales de ese mes, en un acto de Gan Pampols), el clima parecía enrarecido. Ese último día, precisamente, Gan Pampols elevó el tono. El conseller para la Recuperación culpaba al Gobierno del retraso de la constitución de la comisión mixta, lo que "dilata" la recuperación. Ese día se presentaba el Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación de la Comunitat Valenciana Endavant. Y el diagnóstico de las relaciones Gobierno-Consell, empeoraba. Sobre Ángel, decía: "Las relaciones profesionales están mediatizadas por distintos condicionantes que a mi no me afectan y que a él sí”, que están retrasando la puesta en marcha de dicha comisión mixta de coordinación. El vicepresidente sostuvo que Ángel “también cree necesaria la creación de la comisión, pero hay unos condicionantes que a mi se me escapan y que hacen que ahora mismo no sea posible”.

Pasado más de un mes sin avances (lo que avanza es la confrontación, con la gestión de Mazón aquel día en el centro del escenario), y sin hablar personalmente, este fin de semana, Gan Pampols, a pesar del perfil bajo que mantiene últimamente, mantenía las críticas en una entrevista en Valencia Plaza. Preguntado por la comisión mixta, señalaba: “No veo que se abra ese camino. Yo lo he pedido, se lo he pedido al ministro personalmente, se lo he pedido en repetidas ocasiones al comisionado y no veo esa voluntad”. La culpa, a su juicio, es del Gobierno: “La responsabilidad de la coordinación al más alto nivel es de la administración general del Estado”.

Ángel descarta la comisión mixta

Este martes, en otro acto en la Delegación del Gobierno, era José María Ángel el que confirmaba el enfriamiento de las relaciones, con aquel proyecto de creación de una comisión mixta ya aparcado. Tras esa comisión, dijo el representante del Gobierno, hay una intención de "blanquear una falta de actuación" de la Generalitat en su gestión de la emergencia del pasado 29 de octubre. El exsecretario autonómico se mostró "sin duda" abierto a estudiar "cualquier fórmula colaborativa que sirva para avanzar en las respuestas de ayudar a nuestros ayuntamientos y a los ciudadanos". "El Gobierno de España estará ahí", garantizó.

Ángel, Gan y Salvador Navarro, en el Día de la Empresa, en marzo. / Germán Caballero

Pese a esa ausencia de órgano de coordinación al máximo nivel, Ángel pone en valor el trabajo de los técnicos y cargos intermedios. Defiende que las "relaciones colaborativas" entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana "se traducen en más de 200 reuniones que se han producido entre los técnicos" de ambas administraciones "para planificar las actuaciones que se tienen que desarrollar en cada uno de los municipios" afectados por la dana. Como por ejemplo, en los ámbitos de las obras hidráulicas, de Agricultura o de Transportes. Según su "criterio personal", el hecho de "supeditarlo todo a una mesa" entre la Generalitat y el Gobierno de España pretende "blanquear una falta de actuación por parte del gobierno de la Generalitat Valenciana".

Sobre sus relaciones personales, Ángel también dijo que va a "dejar de hacer comentarios" elogiosos sobre él: "Cada vez que he hecho algún adjetivo calificativo, han salido otros grupos políticos poniéndole en determinados dolores de cabeza, entonces he preferido mutis por el foro", dijo sobre las críticas que el militar retirado recibe de Vox.

Suscríbete para seguir leyendo