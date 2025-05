Llanos Massó se presenta en Almassora sin avisar a la alcaldesa para tratar la crisis interna de Vox

La presidenta de Vox Castellón, Llanos Massó, se presentó este miércoles por sorpresa en Almassora y sin avisar a la alcaldesa, María Tormo (PP), a una reunión en el ayuntamiento en la que oficialmente solo estaba convocada la concejala de Administración General, Recursos Humanos, Innovación y Nuevas Tecnologías, Elena González, que es la única edila de Vox que continúa en el partido tras la espantada que han protagonizado Vicente Martínez-Galí y José Martínez al darse de baja de la formación y querer pasarse al grupo de no adscritos.

Aprovechando que la concejala de su partido estaba citada por la tarde con la alcaldesa, Massó acudió a la reunión para tratar con sus socios de gobierno del PP la crisis interna de Vox a nivel local y aclarar cómo queda la gobernabilidad y el equilibrio de fuerzas en el pacto tras la marcha de dos de sus tres ediles.

La inesperada participación de la presidenta de Les Corts a ese encuentro causó gran sorpresa en las filas del PP, ya que, según ha podido saber El Periódico Mediterráneo, se trataba de «una reunión interna de trabajo», para abordar cuestiones de ámbito municipal sobre las áreas que ostenta la edila Elena González y por eso solo estaba convocada esa concejala. Por ese motivo, no entendían la presencia de Llanos Massó en un encuentro que no era institucional ni sobre el pacto y a la cual tampoco estaba citada.

Ante ese escenario, no tuvo lugar la reunión, ya que aparte de no estar convocada para ese fin, también se consideró que faltaba representación del PP para estar en igualdad de condiciones, tal como hicieron hace dos años durante las negociaciones del acuerdo de gobierno.

No gobernar con tránsfugas

Vox quería aprovechar la reunión finalmente fallida para dejar claro a sus socios que no gobernarán con tránsfugas, por lo que este miércoles solicitaron otra vez a sus dos exediles que se aparten a un lado y entreguen el acta «de manera inmediata», como vienen exigiendo desde el primer día en que estalló este caso (el pasado viernes, cuando el edil Martínez-Galí envió a los medios su contundente comunicado).

Defienden que «es la postura que siempre ha mantenido el partido», ya que «Vox siempre ha estado en contra del transfuguismo», tal como recogen sus estatutos. Ante eso, cabe interpretar que su intención es presionar al PP para sacar del gobierno a los dos ediles que les «han traicionado».

No obstante, por ahora esa es una opción que no se vislumbra, ya que la tesis que ha mostrado el PP en todo momento es que esa crisis interna es un asunto que atañe exclusivamente a Vox, por lo que la gobernabilidad «no ha cambiado nada» y «todo sigue igual», dando a entender que el equipo de gobierno quedaría formado ahora por ocho concejales del PP, la edila de Vox y los dos no adscritos.

Un escenario que Vox quiere evitar a toda costa dada su férrea premisa de no gobernar con tránsfugas, tras episodios similares en Torrent, Náquera o València. Una posibilidad que se abre, más aún tras la reunión frustrada, es que presionen y amenacen con romper el pacto con el PP -Vox ahora solo tiene una edila en Almassora- si no llegan a un entendimiento.