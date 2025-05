Álex Debón dice que tenía "ganas de matar a alguien" al ver que Fabra no le devolvía el supuesto préstamo

El expiloto valldeuxense de motos Álex Debón ha negado este martes los cargos de cohecho que se le imputan en el juicio contra él y contra el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Es más, en su turno, Debón se ha mostrado muy expresivo y enérgico contra Fabra, ya que asegura que la supuesta mordida de 360.000 euros que pagó a Fabra por los contratos publicitarios de 3,6 millones de euros que recibió del Aeropuerto de Castellón es, en realidad, un préstamo de buena voluntad que él hizo al político del PP y que quedó impagado.

Debón ha enfatizado que al darse cuenta de que pasaba el tiempo y Fabra no le devolvía el dinero, lo denunció. "Lo único que tenía en ese momento era ganas de matar a alguien", ha recalcado el exdeportista. "En el año 2016 no quería ni verlo", ha agregado, yendo a todo gas contra Fabra.

Los motivos de dejarle el dinero a Fabra

En otro momento de la declaración, a preguntas de la Fiscal sobre los motivos por los que le hizo el préstamo a Fabra, Debón ha dicho que "muchas noches" cuando se acuesta, piensa en eso.

"Esa es la pregunta que me hago muchas noches cuando me acusto a dormir, porque confié todos mis ahorros en la persona equivocada y a raíz de eso me veo aquí sentado. Ese es el error que he hecho yo en mi vida, confiar mis ahorros a la persona que no toca", ha subrayado.

Asimismo, ha admitido que antes de que las cosas supuestamente se torcieran tenían una relación de "amistad". Debón ha profundizado diciendo que ese dinero se lo pidió Fabra para defenderse en procesos judiciales en contra. "Pero desgraciadamente acabó entrando en la cárcel", ha apostillado el valldeuxense.

La tesis de la Fiscalía es, sin embargo, que esos 360.000 euros fueron una contraprestación por la esponsorización que recibió de Aerocas. Los investigadores de la Guardia Civil insistieron el lunes en que ven una comisión "del 10%" para Fabra y desestiman las versiones de las defensas.

Una inspectora de Hacienda sospecha mucho del supuesto préstamo

La fiscal ha tratado de aportar este martes, sobre todo con la participación de una inspectora de Hacienda como testigo, que los documentos contratos de préstamo de Debón a Fabra llamaban la atención "por muchos motivos" (según la inspectora) y por tanto son susceptibles de ser falsos.

En su turno, previamente a Debón, Fabra ha reconocido a fin de cuentas la tesis del préstamo de Debón, aunque en un principio argumenta que fue "una opción de compra" sobre unos terrenos en Borriol, aunque Debón niega en redondo esta precisión sobre la operación.

"No le he devuelto el préstamo porque no tengo donde caerme muerto", ha asegurado el exlíder provincial del PP.