Sin fecha, individual o en registro: así citará las Corts a los afectados por la dana

Las asociaciones de víctimas participarán, previsiblemente y salvo que no haya cambio a la hora de su ratificación, en la comisión de investigación que las Corts tiene abierta por la dana del 29 de octubre. La Mesa de la comisión (el órgano encargado de la coordinación de esta, integrado por Vox, PP y PSPV) ha acordado llevar a votación la modificación del plan de trabajo para incorporar una petición que retumbaba tanto dentro como especialmente fuera de la cámara autonómica: que los damnificados de la riada den su testimonio en ella.

Según han trasladado los grupos parlamentarios, este lunes se ha pactado incorporar al plan de trabajo la citación de "las víctimas y damnificados asociados o no" y siempre de manera voluntaria. Así, podrán participar en esta comisión tanto las asociaciones de víctimas como aquellas personas que a título individual hayan sufrido la catástrofe y soliciten intervenir en las Corts.

La petición la habían registrado PSPV y Compromís en las semanas previas, especialmente ante la presión de las asociaciones de víctimas y sus reuniones en Bruselas con las principales instituciones comunitarias (incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen), y finalmente, PP y Vox han accedido a incorporarlas modificando el plan de trabajo que habían elaborado previamente y donde no estaban incluidas.

De hecho, populares y voxistas han aprobado este lunes en la Mesa un escrito para solicitar a la Conselleria de Justicia saber cuántas asociaciones hay constituidas en relación con la emergencia del 29-O para que puedan ser citadas. A todas ellas, una vez se vote en la comisión, se les enviará una carta dándoles la opción de pedir participar. Junta a estas, también se permitirá dar voz a los damnificados que a título individual lo soliciten para lo que se enviará información a los ayuntamientos.

Así, además de las tres entidades que se reunieron con Von der Leyen hace dos semanas o con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el jueves pasado y que habían puesto como condición a Carlos Mazón ser citadas en la comisión para tener un encuentro con él, podrán ser llamadas todas las que se hayan constituido hasta la fecha, lo que para la izquierda es una forma de "diluir" el papel de las principales entidades, críticas con el jefe del Consell.

Críticas por la "dilación"

Pese a ello, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha mostrado su "satisfacción" después de que la "presión" haya obligado al PP a "rectificar" y que las víctimas "puedan tener voz en su casa, el parlamento valenciano". "Mazón se ha visto arrastrado por las circunstancias", ha remarcado. No obstante, tanto socialistas como Compromís han lamentado que la citación no tenga fecha y han acusado a populares y voxistas de "dilación".

En este sentido, pese al acuerdo en la Mesa con mayoría de PP y Vox, la invitación a las víctimas todavía no es oficial. Falta que la comisión vote la modificación del plan de trabajo, para la que no hay fecha. "Están haciendo jugarretas para retrasar más la comisión", ha lamentado Isaura Navarro, portavoz de Compromís en la comisión quien ha recordado que, previsiblemente, no habrá ninguna comparecencia hasta después de verano.

La comisión se aprobó en un pleno a final de noviembre, pero desde entonces solo se ha reunido dos veces: para su constitución, a finales de enero, y para la aprobación del plan de trabajo, algo que se llevó a cabo a principios de mayo. Con los plazos para la solicitud de documentación y el periodo de estudio de la misma, las comparecencias podrían no llegar hasta después de verano. PSPV y Compromís han pedido que se reúna ya la comisión para, al menos, votar la incorporación de las víctimas al plan de trabajo.

Una vez esto se lleve a cabo, las Corts notificará a las entidades constituidas la "invitación" a participar. Según ha explicado Vicente Betoret, miembro del PP en la Mesa de la comisión, de normal una investigación en el parlamento hace "requerimientos" siendo obligatoria la cita, sin embargo, con las víctimas, asociadas o no, no se quiere que esta llamada sea así porque sería "revictimizar" y serán las organizaciones así como las personas a título individual las que deberán pedir participar.