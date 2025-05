Tres detenidos por el crimen a navajazos en el bar de un hotel de Favara

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres en relación con el homicidio a cuchilladas ocurrido en la noche de este lunes en un restaurante de Favara, adelantado esta madrugada en exclusiva por Levante-EMV. De momento, según la información facilitada por la Comandancia de València, son tres las personas arrestadas por estos hechos y no se espera que haya más detenciones.

Los tres permanecen custodiados, dos de ellos (el padre y el hijo) en el Hospital de la Ribera y el tercero, en otro centro hospitalario, ya que resultaron heridas en la pelea con navajas y otros "objetos contundentes" que se inició en la terraza de un bar ya cerrado, pasadas las 22.45 horas, y continuó después en el interior del restaurante de un hotel próximo en el que se refugiaron dos de los protagonistas de la reyerta, un padre y su hijo.

Tal como ha informado hasta ahora este diario, el resultado de la refriega, cuyo origen aún no ha trascendido, ha sido la muerte de un hombre, español y de 40 años, como consecuencia de las lesiones por arma blanca. Además, hay tres heridos. La Guardia Civil de Sueca, que ha asumido la investigación, trabaja desde anoche para tratar de aclarar por completo cómo se han producido los hechos.

Agentes de la Guardia Civil, de madrugada, ante el restaurante de Favara donde se produjo el homicidio. / Ignacio Cabanes

Según las primeras informaciones, dos hombres, padre e hijo, ambos españoles, de 70 y 32 años, habrían entrado en el local, el bar-restaurante de un hostal al borde de la carretera, buscando refugio porque otros dos los perseguían con la intención de acabar con su vida. Sin que se conozcan aún las circunstancias exactas, tras ellos habrían entrado en el local los otros dos, armados "con objetos contundentes", ha informado la Guardia Civil. Varios testigos han relatado a este diario que al menos uno de ellos llevaba una defensa extensible de goma.

Los dos atacantes, el que luego resultaría fallecido, de 40 años, y su acompañante, de nacionalidad búlgara y 37 años, la emprendieron a golpes con los que ya estaban en el local, que les recibieron navaja en mano.

El hijo salió en defensa del padre

Durante la refriega, y sin que se sepa a ciencia cierta si el agresor de 40 años que resultaría muerto llevaba también un arma blanca o si se la ha arrebatado al más joven de los otros dos, lo cierto es que este último también ha acabado herido con varias cuchilladas, la más grave de ellas en la región abdominal.

En esa refriega, padre e hijo, habrían resultado heridos con lesiones de arma blanca y con contusiones, incluida una brecha en la cabeza del padre, causada con la defensa, mientras que uno de los atacantes, habría muerto como consecuencia de las cuchilladas recibidas en distintas partes de su cuerpo. El otro, de nacionalidad búlgara, salió huyendo en un BMW pero fue detenido de inmediato.

Fue el responsable del bar quien llamó al teléfono de Emergencias 112 a las 22.50 horas y solicitó ayuda médica urgente y presencia de Guardia Civil, que envió al lugar varias patrullas del cuartel de Sueca. Antes, el hombre había tratado de mediar y de frenar la agresión mortal interponiéndose entre los contrincantes, utilizando una caja de botellines de cerveza como escudo. Como consecuencia de esa mediación, resultó herido en una mano, aunque la lesión es leve.

Dos hospitales diferentes

Poco después, dos ambulancias del SAMU, con sus equipos médicos, fueron desplazadas por el CICU al lugar y sus componentes prestaron atención sanitaria a los dos heridos que permanecían en el bar, que fueron evacuados al Hospital de la Ribera, según las primeras informaciones. Por ahora, no ha trascendido la gravedad de sus lesiones ni cuál es su estado.

El cuarto implicado, el de nacionalidad búlgara, también ha sido trasladado como detenido a un hospital, ya que también tenía heridas por arma blanca, pero diferente al de los otros dos, para evitar posibles rebrotes del conflicto entre allegados.

Investigan si les reclamaba una deuda

En cuanto al fallecido, se ha puesto en marcha el protocolo habitual de muertes violentas, por lo que ha sido activado el Equipo de Policía Judicial de Almussafes, así como especialistas del laboratorio de Criminalística, encargados de realizar la inspección ocular en el interior del bar. Además, está previsto inspeccionar la terraza de otro restaurante próximo, en cuyas mesas habría comenzado la refriega, de la que se desconoce el origen exacto, aunque algunas fuentes hablan de la reclamación de una deuda.

El cuerpo sin vida de la víctima mortal ha sido levantado a las dos y media de la madrugada, una vez que ha concluido su trabajo el médico forense desplazado al lugar y que lo ha ordenado la jueza de Instrucción número 5 de Sueca, en funciones de guardia. Está previsto que la autopsia sea practicada esta mañana de martes en el Instituto de Medicina Legal de València.

Fuentes de toda solvencia han asegurado que los dos heridos permanecen en el citado hospital, bajo custodia policial.

Testigos: "Ha sido muy rápido"

"Yo estaba en la barra, me he ido un momento y a los tres minutos cuando he vuelto ya estaba uno tirado en el suelo lleno de sangre y con un corte en el abdomen", explicaba un joven sobre el herido que ha sido evacuado en estado grave al Hospital de La Ribera. El padre de este lesionado también sangraba por la cabeza y estaba sentado, ambos conscientes, según relata este testigo, quien describe que "todo fue muy rápido".

Por su parte, un huésped del hotel que justo había llegado en busca de alojamiento minutos después del crimen , tras sufrir una avería con su coche cuando circulaba por la autovía A-7, se encontró el cadáver junto al mostrador, al lado de la cocina, mientras el propietario del negocio le hacía entrega de las llaves de su habitación.

"Me he quedado tirado con el coche y la grúa me ha traído aquí porque era el hotel más cercano, y ya me he encontrado todo lleno de guardias civiles y a un hombre lleno de sangre en el suelo, sin vida, no he querido mirar más", explica Xevi, quien hacía el trayecto de Torrevieja a Vic cuando un fallo en el cambio de marchas provocó que terminase en el hotel donde se acababa de producir un crimen.