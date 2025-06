Convocan la novena manifestación contra Mazón el día que se cumplen 8 meses de la dana

Más de 200 entidades han convocado la novena manifestación para exigir la dimisión de Carlos Mazón tras la riada que dejó 228 muertos en la provincia de València. La marcha será el próximo 29 de junio, día en que se cumplen ocho meses de la dana.

La primera protesta reunió a unas 130.000 personas, en la marcha más masiva que se recuerda desde la guerra de Irak. La última, que fue acompañada de una huelga general, reunió a unas 15.000 según estimaciones de la Delegación del Gobierno.

Cartel de la novena manifestación para pedir la dimisión de Mazón tras la dana. / Levante-EMV

Todas las manifestaciones han ido encabezadas por la asociación de víctimas de la dana, formada sobre todo por mujeres que perdieron a sus familiares en la tragedia. "La convocatoria responde a las mentiras, la falta de responsabilidad y la nefasta gestión del Consell en la catástrofe del 29 de octubre", criticaron las más de 200 entidades convocantes en la anterior protesta. "Siete meses después, aún no hay días buenos", expresaba Toñi, que perdió a su marido y a su hija en la riada, con lágrimas en los ojos y una cara deshecha pese a las gafas de sol que trataban de disimularlo.

Protestas multitudinarias

La del domingo 29 de junio será la novena marcha bajo el lema "Mazón dimisión" después de la riada que barrió la provincia de València y dejó 228 muertos. La primera, el 9 de noviembre, congregó a cerca de 130.000 personas y fue la manifestación más numerosa desde la de 2003 contra la guerra de Irak. La protesta convocada un mes después tuvo una asistencia de unas 100.000 personas, también histórica.

La tercera manifestación congregó a unas 80.000 personas, y las siguientes fueron mermando poco a poco en asistencia hasta rondar las 25.000 personas en las últimas marchas para pedir la dimisión del president de la Generalitat. Algo que, según la encuesta publicada recientemente por Prensa Ibérica, desean 8 de cada 10 valencianos.

La séptima manifestación para pedir la dimisión de Mazón por su gestión de la dana no defraudó y convocó a decenas de miles de personas de nuevo, que abarrotaron el centro de València. La protesta acabó con la lectura de un manifiesto y una de las convocantes de la marcha dando un aviso: "esto no ha hecho más que empezar. No vamos a parar".

"No tenemos paz ni justicia"

Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes Dana 29 octubre 2024 volvió a reclamar la dimisión del president Mazón en la última protesta, y a recordar que "nuestros familiares murieron porque él no avisó" y calificó al jefe del Consell de "okupa" en el Palau de la Generalitat.

"Después de 7 meses no tenemos paz ni nos ha llegado justicia", lamentó Toñi García. Por otro lado, denunció que "no nos reconfortan unos presupuestos. Como persona que ha perdido a su marido y a su hija me parece de tener muy poca vergüenza hablar de dinero ahora. Parece su salvación, pero desde luego no es la nuestra. Es indignante que nos hable de dinero a quienes hemos perdido seres humanos".