Mazón lanza un plan de ajuste: recorte de subvenciones, venta de patrimonio y más "control" a funcionarios

Ruido de tijeras en el Palau de la Generalitat. Carlos Mazón anunció este jueves a sus conselleries la necesidad de acometer un "exhaustivo" plan de contención del gasto público de la Generalitat ante los problemas de liquidez por los que atraviesa el gobierno valenciano. El president comunicó la decisión a los altos cargos del Ejecutivo valenciano durante la reunión previa al pleno extraordinario del Consell, donde dejó claro a los representantes de todas las conselleries que su plan de ahorro va en serio: "No pierdan el boli, porque no vamos a comprar nuevos", advirtió para tratar de dimensionar la situación.

La estrategia que ha diseñado el popular pasa por vender patrimonio de la Generalitat, "luchar" contra el absentismo del personal funcionario así como por "controlar" su horario, explorar subvenciones donde se puede recortar o dar otra vuelta de tuerca al sector público, donde ya ha venido metiendo tijera el Consell desde 2023. El lunes próximo Mazón volverá a reunir a sus conselleries para concretar las actuaciones.

Medidas drásticas

Mazón achaca la necesidad de activar medidas drásticas de reducción del gasto a la ausencia del extra FLA, que el Gobierno de España no ha aprobado todavía y que deja en el aire la posibilidad de que la Generalitat acceda a 1.900 millones de euros a partir de julio, fecha en la que suele abrirse la plataforma y en la que se libera el 75 % del déficit no autorizado del año anterior, casi 2.500 millones. El primer aviso llegó la semana pasada, cuando el Consell anunció que no pagará a las farmacias este mes por falta de liquidez.

Poco antes, la líder del PSPV y ministra en el Gobierno, Diana Morant, había tildado de "excusas" estos argumentos de la Generalitat, criticando que culpen al Ejecutivo central cuando disponen "de más dinero que nunca". Para Morant, las estrecheces actuales se deben a la "mala gestión" del popular y a sus "regalos fiscales". La socialista señaló que con los 14 millones de euros perdonados a Iberdrola, Mazón "puede pagar a muchas farmacias". Otras fuente socialistas recuerdan también los casi 500 millones a los que renunció el Consell en 2024 con las rebajas de impuestos.

"Lucha contra el absentismo" de funcionarios

Según explican fuentes de la Generalitat, que admiten que se trata de un plan de revisión del gasto ambicioso, las solicitudes que Mazón ha planteado a cada una de las conselleries para apretarse el cinturón se centran en los capítulos 1 y 2, los relativos a gastos de personal y de funcionamiento.

El president ha trasladado la necesidad de "luchar contra el absentismo laboral" e implementar medidas de "control horario" a los funcionarios. Las fuentes consultadas evitan aclarar los planes concretos en este sentido, donde el margen de actuación para reducir el gasto es reducido.

La Generalitat no tiene competencias para modificar el sueldo de sus trabajadores públicos, que depende del Estado. Ese pago de nóminas es el capítulo que más presupuesto se come, superando los 9.400 millones en 2025. Así, una vía para ahorrar con los gastos de personal que sí estaría en manos de Mazón pasaría por la reducción horaria a interinos o la contratación de menos temporales.

En ese sentido, cabe recordar que los sindicatos denunciaron hace pocos días el cese por parte de la Conselleria de Justicia de 377 interinos que habían sido contratados en enero para agilizar los órganos judiciales valencianos. Los sindicatos denunciaron que estos despidos "no tienen precedentes" desde que se activaron los refuerzos en la primera legislatura del Botànic.

Mazón se reúne con empresarios y sindicatos para reconducir el diálogo social / Fernando Bustamante

Recortes a subvenciones

Asimismo, el jefe del Consell vuelve a poner el foco en el sector público instrumental de la Generalitat. Casi dos años después de poner en marcha una auditoría a estos entes de la que no se tiene noticia, Mazón ha insistido en eliminar duplicidades, en velar por una gestión "rigurosa" y por que no exista "ningún gasto superfluo".

Aunque en el Palau nadie quiere mentar la palabra "recorte", sí que admiten que puede haber alguno en materia de subvenciones. En todo caso, insisten en que de momento, la orden de Mazón es "analizar" minuciosamente cada una de las líneas, para ver de dónde se puede rascar.

Venta de patrimonio

El otro gran eje del plan de contención de Mazón pasa por ahorrar a través del patrimonio público, ya sea vendiendo activos o desprendiéndose de aquellos alquileres más altos. Como en los otros apartados, la apuesta es revisar a fondo la cartera inmobiliaria para "rentabilizar y racionalizar" el gasto, señalan las fuentes.

Por último, el president prevé la constitución de un Comité Permanente de Seguimiento de la situación financiera en la que participarán Hacienda y "las conselleries con mayor peso presupuestario", como Sanidad y Educación. El objetivo de esta mesa será "constatar los avances en mejora de gestión, controlar desviaciones y garantizar la eficiencia en la ejecución".