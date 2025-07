Una ruptura anunciada: Àgueda Micó (Compromís) ya es diputada del Grupo Mixto

La decisión estaba tomada y ya se ha formalizado. La diputada de Compromís Àgueda Micó ha formalizado este jueves su salida del grupo parlamentario de Sumar del Congreso y su paso al mixto. Lo ha hecho en un documento dirigido a la Mesa del Congreso de los Diputados tras la Ejecutiva Nacional de la coalición celebrada este miércoles, que acabó sin acuerdo sobre el futuro de la misma después de más de cuatro horas de reunión. Més, el partido mayoritario, representado por Micó, e Iniciativa, la parte ecosocialista, encarnada en el diputado Alberto Ibáñez, se sentarán desde ahora en bancadas diferentes.

“Expongo que resulté elegida en las Elecciones Generales celebradas el día 23 de julio de 2023 y, después de la constitución de esta XV Legislatura, me adscribí al Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR”, comienza el documento que ha registrado la diputada. En el mismo, también afirma que con el propósito de “desarrollar la tarea parlamentaria con mayor independencia”, ha decidido cesar en la pertenencia al grupo Sumar y manifiesta su voluntad de incorporarme al Grupo Parlamentario Mixto.

Ejecutiva sin acuerdo

La ejecutiva, de la que por la mañana de este miércoles, Joan Baldoví pronosticaba que daría lugar a “un gran acuerdo”, finalmente no sirvió para ese propósito. Durante la reunión no solo no se pudo evitar la separación de los dos diputados de la coalición en el Congreso en grupos diferentes, sino que esa “defensa de los intereses valencianos en Madrid” de la que hablaba el síndic en Les Corts no cristalizó en una estrategia común de las dos facciones.

La tensión entre ambas patas de la coalición es elevada. A principios de esta semana, el Consell Nacional de Iniciativa aprobó un informe en el que, reprochaban que el partido mayoritario había adoptado en más ocasiones decisiones por su cuenta y riesgo, como con la designación de Enric Morera (Més) como senador territorial. Calificaban el nuevo conflicto de "situación insostenible".

Orígenes de la ruptura

Los orígenes de la ruptura se encuentran en la negativa de Sumar a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera en la comisión de la dana. Fue ya a principios de junio cuando la ejecutiva de Més aprobó por unanimidad que se abandonara el grupo parlamentario, mientras que el segundo partido en representantes en la coalición, Iniciativa, aprobó unánimemente que se continuara en Sumar.

Amparo Piquer, Alberto Ibáñez, Àgueda Micó y Dolors Gimeno, en la Ejecutiva de Compromís de este miércoles / F. CALABUIG

Han sido semanas de reproches cruzados entre ambas fuerzas, e incluso entre ambos diputados que las capitanean en la cámara. Reproches, eso sí, sutiles. Àgueda Micó aseguraba en una entrevista en Levante-EMV: “por el cariño personal y por el respeto político que nos tenemos, yo no le quiero decir a a mi compañero lo que tiene que hacer”. Mientras, Alberto Ibáñez afirmaba que “la coherencia en política es importante” y que “las izquierdas no pueden estar hablando de sí mismas”.