La Comisión Gestora de las PAU se disculpa por la "desafortunada" pregunta de la dana en Geografía

La Comisión Gestora de las PAU se disculpó este jueves por la "desafortunada" pregunta sobre la dana en el examen de Geografía que, precisamente, iba destinado a alumnado afectado por la riada. Así lo han hecho público los responsables del examen en un comunicado.

La comisión reconoce que, aunque el contenido del examen se corresponde con las competencias de la materia, al menos "la imagen con la que se acompañaba el ejercicio (la de Chiva destrozada tras la dana) ha sido desafortunada". Los especialistas de la asignatura, que son los profesores que han preparado los exámenes, también han hecho suyas las disculpas.

Aseguran que el objetivo del ejercicio era precisamente el contrario, el de sensibilizar a la población ante estas catástrofes. Sin embargo, entienden que la foto ha podido generar malestar entre el alumnado afectado por la dana.

Así lo han criticado alumnado y docentes. Un profesor de Geografía del IES Andreu Alfaro de Paiporta afirma incluso que varias de sus estudiantes salieron del examen llorando. "Creo que no hacía falta que el alumnado pasara 1:30 viendo una imagen de un pueblo arrasado por la riada cuando ellos han sufrido estar hasta diciembre sin luz y muchos siguen desplazados", explicó.

El inicio del barranco de Chiva, totalmente desfigurado por la dana del 29-O. / José Manuel López

Fruto del azar

En realidad que esa foto haya aparecido en la convocatoria para afectados por la dana ha sido fruto del azar, pues cada año se elaboran 4 exámenes distintos y se sortean en cada convocatoria. Este año, al haber una convocatoria extra, se han creado 5 modelos de examen. Así que el hecho de que esa pregunta haya tocado al alumnado de la zona cero ha sido puro azar.

Se crean más modelos que convocatorias por seguridad ante posibles filtraciones (algo que ha pasado ya algún año). Si un examen se filtra, tienen modelos de repuesto para poder continuar con las pruebas.

Sin sensibilidad

Lo que critican tanto profesorado como docentes no es el examen en sí, sino la falta de sensibilidad en la pregunta. "No hacía falta sacar un pueblo hecho polvo por el barranco del Poyo para hacer esa pregunta. Esa imagen sobraba totalmente, y más cuando hablamos de gente tan joven que no tiene aún herramientas de gestión emocional", añade López.

Otro examen polémico de estas PAU ha sido el de Historia de España, también por una falta de sensibilidad al alumnado por la dana. "Ha decaído el modelo covid con todas las facilidades, y se han metido preguntas competenciales. Pues encima en Historia han preguntado el último tema del libro, cuando sabían que en la zona dana no hemos tenido primera evaluación y hemos perdido muchísimo tiempo de clase. Mis estudiantes se lo sabían y les habrá salido bien, pero entiendo que en centros como el Berenguer Dalmau de Catarroja o La Sénia de Paiporta que están en barracones igual no han podido llegar a dar ese tema. No entendemos por qué poner precisamente esa pregunta un año como este", critica el docente.

Ramblas y clima mediterráneo

La primera pregunta del examen fue la clásica de cada convocatoria, en la que se pide al alumnado que elabore un climograma a partir de una tabla de temperaturas, e identifique el tipo climático al que se está refiriendo.

En la segunda pregunta, además de explicar los riesgos que existen en el mundo mediterráneo que pueden provocar este tipo de lluvias torrenciales, se pide al alumnado que definan qué es una rambla, la influencia del relieve y el clima en su caudal y la capacidad erosiva en el contexto mediterráneo peninsular.

Las siguientes preguntas del examen piden al alumno que señale las cinco comunidades autónomas que dedican mayor superficie de tierra al cultvio de regadío y que apoyándose en ese mapa, explique las razones por las cuales eso es así. Por último, mediante un mapa de carreteras, los alumnos tuvieron que explicar las características esenciales del sistema de carreteras en España o bien del transporte marítimo, ya que el alumnado podía elegir contestar una pregunta u otra.

Las PAU más difíciles

Estas PAU son especialmente difíciles en el papel y en las cabezas del alumnado valenciano. No solo se trata del examen más exigente del último lustro, sino que muchos y muchas tendrán que afrontarlo tras sobrevivir a una dana y perder meses de clase.

Como Michella, que perdió la casa y tuvo que irse de Paiporta temporalmente. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para llegar a tiempo a estudiar. O Ferran y Clara, que estuvieron más de un mes centrados en llevar comida a sus vecinos en una localidad asolada por una tragedia. Lo primero que hizo Víctor, su profesor de Matemáticas, fue llamarles a ver si estaban vivos. Se comprende que en ese contexto no era nada fácil concentrarse para estudiar.

Pero lo hicieron, demostrando una madurez que no les tocaba. Y ahora se enfrentan a unas pruebas que, teóricamente son segunda convocatoria, pero para ellas y ellos es la primera, pues Conselleria de Educación dio un mes extra para estudiar a los jóvenes afectados por la riada.