El PPCV sale satisfecho del Congreso de Feijóo

El número dos del Partido Popular de la C. Valenciana y hombre fuerte de Mazón, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado positivamente un congreso nacional del PP del que la formación valenciana sale con la reválida superada, tras meses de ruido interno sobre el futuro de Mazón. La crisis socialista ha desviado todos los focos y apagado urgencias en torno al 'president'. “Estamos muy, muy satisfechos. No solo por los que entran en ese comité ejecutivo", ha dicho el síndic popular en las Corts. En este órgano, una dirección ampliada, se incorpora el propio Juanfran Pérez Llorca. A su vez, se mantienen el 'expresident' Alberto Fabra (de Castelló) y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. No se mueve tampoco la alcaldesa de València, María José Catalá, que sigue como designada por Alberto Núñez Feijóo, lo que le da una consideración especial.

Pérez Llorca mostró su satisfacción "también porque se han aceptado todas las enmiendas". Y es que la ponencia no incorporaba inicialmente referencias a asuntos estratégicos valencianos. "Se hace especial mención a la problemática de la dana, al FLA, que es uno de los problemas que tenemos los valencianos y se ha visto un compromiso firme de Feijóo con Mazón y con las tareas de reconstrucción de la Generalitat, que es una pena que estemos haciendo solos, y no tengamos ese compromiso que debería tener un presidente del Gobierno”. “Por eso salimos ilusionados. Cada vez está más cerca el cambio y tendremos un presidente como Feijóo capaz de ayudarnos en la reconstrucción”.

Como valoración final, Pérez Llorca celebra que: “El PPCV sale reforzado de este congreso y es una manera de agradecer el trabajo de reconstrucción que está haciendo el Gobierno de Mazón”.