Un local de Torrent veta a dos hombres por llevar bolso

Unos jóvenes de Torrent acudieron el sábado pasado a un restaurante de la ciudad, ubicado en el Vedat, que tiene opción de ocio nocturna, cuando se sorprendieron con los comentarios del personal de seguridad, que les impidió el acceso. "Nos dijeron que los chicos no llevan bolso", declara uno de los afectados.

En el grupo había cuatro personas, de entre 23 y 24 años, de las cuales tres llevaban este accesorio: una chica y dos chicos. A la joven no le pusieron ningún problema para entrar al establecimiento. De hecho, no le pidieron ni el DNI. No obstante, a sus amigos les pidieron la documentación para seguidamente negarles el acceso por portar este objeto. "Claramente, nos dijeron lo del bolso por nuestra forma de ir vestidos", manifiesta el joven.

Además, explica que es la tercera vez que tienen problemas en este local por el mismo motivo, pero que aún así han querido volver a esta zona ocio que, además de comidas y cenas, ofrece un espacio de fiesta en una amplia terraza. "Lo sentimos como un ataque por LGTBIfobia y de asociación de género a una prenda de vestir", denuncia la amiga de los chicos.

"Le pregunté a los de seguridad si nos dejaban pasar si yo me colgaba los tres bolsos, y me dijo que sí. Finalmente, pudimos entrar con esta condición, lo que es claramente una atribución de una prenda de vestir a un género y es discriminatorio", explica la joven.

Una vez dentro, los jóvenes pudieron observar que había otros hombres que llevaban riñoneras y otros accesorios para guardar sus objetos personales, hecho que refuerza aún más su tesis de discriminación. "Estuvimos poco tiempo en el local porque no nos gustó el ambiente".

El restaurante niega la discriminación

No obstante, desde la gerencia de La Torreta niegan que exista exclusión por motivos de identidad u orientación sexual y afirman que existe un compromiso por parte de todo el equipo en hacer que todas las personas tengan la mejor experiencia posible en su restaurante. "En el pasado tuvimos algún incidente con hombres que llevaban objetos dentro de riñoneras, bandoleras o bolsitos y la empresa de seguridad nos recomendó que no dejáramos entrar esos accesorios para minimizar riesgos", explican.

Por este motivo, desde hace un tiempo la empresa pide a los clientes en horario nocturno que dejen sus bolsos en el vehículo y, una vez lo dejan, pueden pasar y disfrutar del local con las mismas condiciones que el resto de personas.