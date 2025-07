Un hombre increpa a Mazón en su visita a Alaquàs: "No estabas en tu sitio"

Momento de tensión en la visita del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a Alaquàs. Un trabajador del polígono de la localidad, afectada por la dana el pasado 29 de octubre, ha increpado al jefe del Consell por la gestión de la catástrofe durante aquel día así como los posteriores. "Desapareces en un momento, no estabas en tu sitio, te equivocaste", le ha señalado el hombre, vecino de Torrent, tal y como han recogido las cámaras de TVE, asegurando que su hija, que tiene una librería en Paiporta, "está viva de milagro".

Mazón ha acudido a visitar las instalaciones de la Agrupación Comarcal de Empresarios de Alaquàs, un acto que ha sido incorporado a la agenda esta misma mañana y de la que no se había informado previamente. Esta visita sorpresa ha contado con las quejas de un hombre, vecino de Torrent pero trabajador en Alaquàs, que le ha comenzado a reprochar la gestión del 29-O. "Lo habéis hecho mal, os habéis equivocado", ha sido una de las reiteradas quejas, frente a las que el jefe del Consell se ha quedado a replicarle.

El 'president' se ha quedado a hablar con él y ha comenzado a justificar que ese día no tenían información. "Por la mañana se trasladó toda la información que había", le ha indicado Mazón, algo que el hombre ha negado, asegurando en cambio que la Universitat de València sí que había llamado a cancelar las clases ese mismo día ante la "alerta roja". "Era amarilla", le ha indicado Mazón. "Roja, era roja", ha contestado el trabajador de Alaquàs.

"Te equivocaste"

En este sentido, ha continuado contando que su hija está viva "de puro milagro" ya que trabaja en una librería de Paiporta que fue afectada. "Su madre y yo le dijimos 'no vayas, no vayas'", le ha indicado a Mazón a quien le ha continuado reprochando la "falta de previsión" y la "dejadez" de aquel día. "Te equivocaste", le ha insistido afeándole su "actitud" el 29-O. "Desapareces en un momento... no estabas en tu sitio; no estabais, todo el mundo llegó tarde, pero primero la comunidad autónoma; lo habéis hecho mal", ha añadido.

También le ha reprochado que la primera reunión del Cecopi fuera a las cinco y media de la tarde y ha contrapuesto esta gestión con que el alcalde "a primera hora del día" tuvo la valentía de cerrarlo todo. Ante las quejas, Mazón le ha señalado que pueden hablar un día por teléfono. "Si quieres te llamo un día y hablamos", le ha ofrecido, algo que ha negado el hombre. "Eres político y no vas a aceptar que te equivocaste", ha insistido. "Estoy dando la cara contigo", ha añadido.