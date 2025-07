Reabren la playa de Vinaròs cerrada por chapapote tras confirmar el buen estado del agua

La playa urbana del Fortí de Vinaròs ya vuelve a estar abierta al baño tras haberse tenido que cerrar este martes por la mañana sobre las 10.45 horas y durante toda la jornada del martes por la presencia de chapapote.

Esta miércoles, alrededor de las 11.30 horas la playa ha sido reabierta tras confirmar las analíticas el buen estado del agua después de que la existencia de restos de hidrocarburos obligaron a restringir el baño.

Los bañistas ya pueden volver a pegarse un chapuzón en la playa del Fortí. / Javier Flores

El cierre al baño afectó a la gran mayoría de la playa del Fortí, desde la altura de la calle del Ángel hasta el extremo sur, aunque no en su totalidad. Un hecho que ya hacía pensar que este episodio de contaminación no iba a ser especialmente grave es que durante el transcurso de la jornada no hubo que cerrar ninguna otra zona del litoral. Ni en la playa de Fora Forat, contigua a la del Fortí, ni en ninguna otra de las múltiples calas de Vinaròs detectaron la presencia de chapapote.

El martes se extendió el rumor de que la playa del Clot también registró esta sustancia porque permaneció todo el día cerrada, pero estuvo clausurada por los traspasos de arena que realizan.

Por ahora se desconoce el origen de este vertido, aunque el martes se especulaba que algún barco de grandes dimensiones, posiblemente de la plataforma Castor, estuvo limpiando sus tanques de hidrocarburo.