La polémica por el currículum de la "Ayuso de Fuenlabrada" alcanza a Mazón, Bernabé y Montón

De la misma manera en que el universo tiende al infinito, las polémicas políticas tienden hacia su extensión. El caso de la ya exdiputada del PP Noelia Núñez, dimitida por mentir en su currículum, ha empujado la mancha de aceite y sus coletazos han llegado hasta tierras valencianas apuntando a nombres destacados como Carlos Mazón o Pilar Bernabé o recordando el caso de la exministra de Sanidad y exconsellera Carmen Montón.

El kilómetro cero parte de Fuenlabrada y el Congreso de los Diputados, lugares donde Núñez ejercía sus labores de oposición y a las que mandó dos biografías académicas distintas, asegurando tener un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas y estudios en Filología Inglesa que no había cursado. A ellas se sumaba un tercer currículum para la universidad privada Francisco Marroquín, donde ejerce como profesora de Ciencias Políticas añadiendo un título en Derecho por la University of Central Missouri, en Estados Unidos.

Estas supuestas atribuciones universitarias se descubrieron que eran mentira, lo que la llevó a dimitir. Pero su renuncia a todos los cargos tanto institucionales como dentro del partido (con 32 años ya era vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital) más que cerrar un episodio, ha abierto la caja de otros casos, equiparando esas situaciones con la de Núñez. La mayoría eran ya conocidas, pero que se ven impulsadas ante el viento de la actualidad, reviviendo las brasas.

El caso abogado

Los que más han movido el avispero de la titulitis, exageraciones y mentiras vinculadas a estas han sido los socialistas apuntando directamente al 'president' Carlos Mazón. El jefe del Consell tiene en su biografía de redes sociales que es "abogado". Sin embargo, no está colegiado. La denuncia la hizo el PSPV hace un año en una sesión de control en las Corts y este jueves la ha recuperado, incidiendo en que "ninguna persona puede ejercer la abogacía en España sin estar colegiado".

La diputada del PP Noelia Núñez dimite de todos sus cargos / JUAN CARLOS HIDALGO

"Aquí tenemos otro caso", ha dicho el síndic, José Muñoz, que ha anunciado que la formación ya ha elevado un requerimiento ante el Consejo General de la Abogacía para que acredite si Mazón está colegiado. "Le dimos la oportunidad de decirnos si está mintiendo y no nos ha respondido", ha añadido. A esta crítica se ha unido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, apelando a Alberto Núñez Feijóo por la "ejemplaridad" que el líder del PP demanda para saber "qué hacemos con este 'abogado' que no aparece en ningún censo".

"Qué bien lo debo estar haciendo para que usted llegue a estas cosas", fue la respuesta que le dio en aquel momento en el debate parlamentario Mazón que sacó a relucir otro caso: el de Ximo Puig. Así, aseguró que existe una "gran diferencia" respecto al president de la Generalitat de la anterior legislatura y es que ahora "es licenciado", en referencia al hecho de no terminar la carrera de Periodismo. "Se lo dice un licenciado en Derecho y jurista", añadió en aquella sesión. Así consta en su currículum en el Portal de Transparencia de la Generalitat.

Estudios en, no licenciada

Pero no es el único nombre que ha salido en medio de la tormenta. El PP y la propia Núñez han apuntado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Tras su nombramiento como secretaria de Igualdad del PSOE, el portal del partido colgó un currículum de la exconcejala como “licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de València”, algo que no era verdad. Bernabé “inició estudios” en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de València, pero no es licenciada.

Fuentes del PSOE explicaron en su momento que se trató de “un error” por quien elaboró “deprisa” el currículum de Bernabé sin mala fe porque ni la hoja de trayectoria académica del Gobierno ni en su momento en el portal del Ayuntamiento de València ni en el de Feria València cuando fue consejera nunca ha figurado como licenciada ni ella ha presumido de tal mérito. "Igual yo tenía que haber hecho como Pilar Bernabé, rectificar mi currículum y seguir aferrada en el Congreso", ha señalado este jueves Núñez.

También se ha referido a la dirigente socialista el secretario general del PP, Miguel Tellado. En X, acusa a Bernabé de ser "una mentirosa reincidente" porque "sigue diciendo en LinkedIn que acabó filología hispánica, a pesar de que se ha demostrado falso", señala adjuntando una imagen del perfil de esta red social donde pone que estuvo en Filología Hispánica de 1999 a 2003 en la UV, pero sin referencia a haber finalizado. "Exigimos su inmediata dimisión", agrega mientras el ministro Óscar López ha respondido calificando al PP de "ventilador averiado".

En el retrovisor aparece el recuerdo de la también valenciana Carmen Montón. La hoy embajadora de España ante la OEA en Washington se vio obligada a dimitir como ministra de Sanidad en 2018 después de varias irregularidades relacionadas con falsificaciones, cambio de notas y plagio en un máster en la Universidad Juan Carlos I, el mismo centro académico en el que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, había obtenido también fraudulentamente un máster provocándole también su salida de la Puerta del Sol.