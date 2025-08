Localizan en un hospital de París a una valenciana desaparecida hace más de un año

Katherine de Sousa, la joven valenciana de 35 años que permanecía en paradero desconocido desde hace más de un año, ha sido localizada sana y salva en un centro hospitalario de París, donde permanecía ingresada desde mayo de 2024, un mes después de perder el rastro de la joven, tras sufrir una grave crisis derivada de la enfermedad mental de la que estaba diagnosticada.

Precisamente esta patología y la necesidad de recibir tratamiento eran algunos de los aspectos que más preocupaban a su madre, quien denunció su desparación en las dependencias de la Policía Nacional. Sin embargo, lo hizo motivada por el alamante mensaje que recibió desde el móvil de su hija el 27 de abril en el que le decía: "Me tienen secuestrada, me van a matar mamá". Desde entonces la familia no ha perdido la esperanza de dar con el paradero de Katy, como la conocen sus seres queridos.

Ahora, tras más de quince meses de angustia y gracias al intenso trabajo de investigación llevado a cabo por policías de España, Francia y Países Bajos, en colaboración con SIRENE, los agentes han podido localizarla ingresada en un centro hospitalario de la capital francesa, donde había permanecido la joven desaparecida durante todo este tiempo.

Un falso secuestro

Para dar con su paradero fue clave la llamada de un estafador que, un año después de la desparación de la joven, contactó con la madre para extorsionar a la familia y pedirle dinero por el rescate de su hija, a la que decían tener secuestrada. Este último extremo encaminó la investigación hacia un posible secuestro y tras varias gestiones se pudo identificar a la usuaria del número de teléfono desde el que estaban extorsionando a la madre de la desaparecida.

Los investigadores procedieron a la detención de una mujer en Madrid, la cual declaró que ella había comprado la tarjeta SIM a requerimiento de su hermana residente en Colombia, que era quien estaba utilizando la aplicación de mensajería instantánea desde la que se estaban realizando las llamadas de extorsión.

La detenida informó a los agentes de que su hermana y su cuñado, ambos residentes en Colombia, se dedicaban al negocio de brujería por teléfono y que su hermana también contactaba con personas cuyos familiares habían desaparecido, motivo por el que sospechaba que su hermana y la madre de la desaparecida podrían haber estado en contacto telefónico.

Localizada en un hospital de París

Tras varias labores de investigación y gestiones con Francia y Países Bajos en colaboración con la Oficina SIRENE, se logró localizar a la desaparecida en un hospital psiquiátrico de París, encontrándose allí ingresada desde mayo por una fuerte crisis de su enfermedad. Los investigadores informaron en ese momento a la madre de todos los detalles relativos a la localización y estado de su hija, la cual viajó al país galo para hacerse cargo de la joven.