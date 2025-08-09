Dos muertos en el accidente de una avioneta en Requena
Cinco dotaciones de bomberos trabajan en la zona en la que también se han desplazado una ambulancia y varias patrullas de Guardia Civil y Policía Local
Dos personas han fallecido este sábado por la mañana tras estrellarse la avioneta en la que viajaban. El accidente ha tenido lugar en una zona de monte del Pontón de Requena, a la altura del kilómetro 443 de la carretera N-332.
El aviso del siniestro se ha recibido sobre las 11:25 horas de este sábado, generando una rápida movilización de los servicios de Emergencias. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana ha movilizado 4 dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial y una unidad de bomberos forestales con autobomba. Además, se han desplazado patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local y una ambulancia del SAMU para atender a las posibles víctimas.
A su llegada al lugar del siniestro, el personal de los servicios sanitarios solo ha podido confirmar la muerte de las dos personas, el piloto y el copiloto, que viajaban en la avioneta.
Procedía del aeródromo del Rebollar
Según ha podido saber este diario, la aeronave, una avioneta biplaza, procedía del aeródromo de Requena, El Rebollar, ubicado en una aldea próxima a la ciudad. Por el momento se desconocen las causas que han provocado el siniestro. Se sabe, eso sí, que el vehículo ha perdido el control y ha caído en picado, impactando sobre la ladera del monte, a escasos diez metros de una zona de pinos y a un par de kilómetros de la Aldea de los Duques.
Como consecuencia de la colisión se ha originado un incendio que ya ha sido sofocado gracias a la rápida actuación de los bomberos que se han desplazado hasta el lugar. En estos momentos el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Requena está llevando a cabo las labores de inspección y retirada de los restos del aparato.
