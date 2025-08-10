El calor no da tregua y podría llegar a los 40 grados este domingo
Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en el extremo norte de la autonomía
La ola de calor que abrasa desde hace unos días la Comunidad Valenciana no da tregua. Al menos a corto plazo. Este domingo se espera una nueva jornada con temperaturas significativamente elevadas que podrían superar los 40 grados en algunos puntos de la autonomía. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo se mantendrá una situación de estabilidad prácticamente generalizada en el país, con cielos poco nubosos o despejados.
El mercurio alcanzará valores altos en la mayor parte de la Península, zonas de Baleares y especialmente en Canarias, con ascensos notables de las máximas en el extremo norte peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad norte del Mediterráneo, oeste de Andalucía y de Extremadura y, de forma notable, en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y zonas de Canarias. Pocos cambios en general en el resto.
Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la península y en Canarias, así como en puntos de Baleares, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del archipiélago canario. Esto podría extenderse a las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta norte.
Calor en el litoral
En la Comunidad Valenciana, la jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas en el tercio norte por la tarde. Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en el extremo norte mientras que no se esperan cambios en el resto de la autonomía. Respecto a las máximas, estas irán en ascenso ligero en los litorales de Valencia y Castellón, mientras que en el interior de Valencia se producirá un leve descenso. Pocos cambios en el resto del territorio.
En lo relativo al viento, Aemet prevé viento flojo variable a primeras y últimas horas del día, predominando el de este flojo a moderado durante las horas centrales.
