La Generalitat solo incluye a municipios pequeños y en despoblación en el programa para contratar a vecinos en paro

La subvención que se destina a los ayuntamientos cada año para contratar a personas mayores de 30 años en desempleo ha limitado este año el destino de las ayudas y lo ha acotado a localidades de menos de 1.000 habitantes y/o en riesgo de despoblación, lo que ha dejado a 51 ayuntamientos fuera respecto a la última convocatoria, ya que el año pasado los ayuntamientos que podían participar de este programa era aquellos que tenían una población menos de 2.000 habitantes. Además, el programa previsto para que los ayuntamientos contraten a vecinos en paro de menos de 30 años se limitan en 2025 a las mancomunidades, ya que desde Labora recalcan que "el Botànic consumió en dos años todos los fondos europeos previstos y destinados para las distintas convocatorias entre 2021 y 2027 de forma que no tenemos fondos y estas convocatorias suponen un gran esfuerzo".

En la convocatoria de ayudas para ayuntamientos que contraten a personas desempleadas de más de 30 años (Explus) se especifica que la relación de entidades locales beneficiarias se ha determinado aplicando como criterio que sean "municipios con menos de 1.000 habitantes, según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), o aquellos que, superando tal umbral de población, tienen la consideración de municipios en riesgo de despoblación, según la relación establecida al respecto en 2025 por la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana, contribuyéndose al arraigo poblacional de aquellas zonas con mayores dificultades mediante la puesta a disposición de recursos humanos que también ven mejorada su empleabilidad y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo ordinario con la obtención de experiencia laboral".

El Secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Antonio Galvañ, explica que la partida de los fondos europeos para el programa de Explus (mayores de 30 años) y entre 2021 y 2017 era de 50 millones de euros "y cuando llegamos al gobierno, en 2023, se habían declarado ya al Fondo Social Europeo 50.838.682 euros, lo que significa que el Botànic gastó incluso 800.000 euros más de lo que estaba previsto invertir en 7 años. Lo agotó todo en dos años. Había elecciones a la vista y es un programa que permite a los ayuntamientos contratar a personas en paro así que acabaron con todo".

Aún así, en la convocatoria de este año consta que el programa tiene un importe de 8.956.000 euros "de los cuales 7.956.000 euros son fondos susceptibles de cofinanciación por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 o cualquier otro fondo de la Unión Europea, y 1.000.000 euros son fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal". "Los 7,9 millones que constan del FSE proceden de contratos de las convocatorias anteriores que no fueron ejecutados al 100% porque las personas contratadas presentaron su baja voluntaria antes de tiempo y no concluyeron el contrato firmado. Teniendo en cuenta que tenemos el dinero muy limitado la decisión fue dirigir estas ayudas a los municipios en riesgo de despoblación, y hemos podido añadir a los que no están en esta situación, pero cuya población no supera los 1000 habitantes. Al final se trata de ser lo más eficientes y eficaces posibles y que estos contratos lleguen a quienes más lo necesitan que son las personas desempleadas que viven en municipios muy pequeños o en riesgo de despoblación", explica Galvañ.

Queja de los ayuntamientos

Sin embargo, este nuevo criterio deja fuera a 51 municipios, como el de La Pobla de Farnals, cuyo alcalde Enric Palanca, ha criticado esta decisión en redes sociales de la siguiente manera: "La Pobla de Farnals, como muchos municipios de la Comunitat Valenciana acoge todos los años programes de fomento de trabajo de la Generalitat que son una buena forma de hacer currículum a la juventud y prestar un servicio muy agradecido sobre todo en los pueblos que van escasos de personal. El ayuntamiento contrató el año pasado durante 10 meses a tres jóvenes menores de 30 años que hicieron tareas diversas como las de conserje, auxiliar de administración o técnico de juventud. Este año la Generalitat deja esta ayuda para los pueblos de menos de 1000 habitantes o en riesgo de despoblamiento, una forma de dejar fuera al resto. Al recorte en trabajo joven se suma la anterior de suprimir las ayudas a mayores de 55 años, personas que gracias a ese programa se reenganchaban en el mundo laboral. Todo esto resta capacidad de dar servicio en los municipios, agobiados la mayoría por un gasto en personal que solo se puede pagar con más impuestos; justo el que no gusta al vecindario. Los ayuntamientos básicamente tienen ingresos que provienen de contribuciones y, en cambio, tienen gastos para dar una cantidad de servicios imposibles de asumir si la Generalitat o el Estado no transfieren recursos. A medida que los de arriba bajan impuestos, los de abajo sufrimos recortes. Es así de sencillo: La dana o el 'Madrid nos debe dinero' no pueden ser un remedio para todo".

Ahora bien, Galvañ invita a los ayuntamientos que se han beneficiado de este plan en años anteriores y tienen "capacidad y presupuesto suficiente" a emplear a sus vecinos "y destinar parte de sus cuentas municipales a este fin" porque "los ayuntamientos más pequeños no pueden hacerlo y por eso son los únicos que están incluidos en la convocatoria de este año", ya que "con menos fondos nos hemos centrado en resolver problemas reales que es algo que no ha ocurrido en convocatorias anteriores donde se agotó todo el dinero previsto para siete años en convocatorias plurianuales".