Mazón, sobre el incendio de Valencia: "Seguimos muy pendientes de la evolución del incendio"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, sigue de cerca el avance del incendio forestal declarado esta tarde en el término municipal de Teresa de Cofrentes, en Valencia.

A través de un comentario en su perfil de la red social X, Mazón ha reconocido que ha mantenido una conversación telefónica tanto con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. Desde la Generalitat, a falta de más datos sobre la evolución del incendio, aseguran seguir muy pendiente toda la información que llega desde el puesto de mando.

Por el momento, el fuego ya ha obligado a desalojar varias casas diseminadas y se ha solicitado la activación de la UME para ayudar en las labores de extinción y desalojo. Hay diez medios aéreos trabajando en la zona y varias unidades terrestres pese a que, tal como han confirmado a este periódico, el fuego, provocado según las primeras hipótesis por un rayo, se ha originado en una zona de difícil acceso que impedía el trabajo de las brigadas.