Fallece Elodia Ferrer, madre del expresidente de la Generalitat Ximo Puig
El funeral se celebrará esta tarde, a las 19:00 horas, en la basílica de Morella
Ha fallecido Elodia Ferrer, madre del expresidente de la Generalitat Valenciana y actual embajador de España ante la OCDE, Ximo Puig.
Abnegada ama de casa, dedicó toda su vida al cuidado y bienestar de su familia, convirtiéndose en el pilar y corazón del hogar. Con amor y paciencia crió a sus tres hijos, Ximo, Francis y Jordi, y en los últimos años encontraba su mayor alegría en ver crecer a sus nietos. Su entrega, cariño y ejemplo permanecerán siempre en quienes la conocieron.
El funeral se celebrará esta tarde, a las 19:00 horas, en la basílica de Morella.
Ximo Puig, que siempre ha destacado en sus discursos el valor de ser hijo de una ama de casa y de un transportista, Joaquim Puig Mestre —fallecido en 2022—, ha recordado cómo ambos le inculcaron los principios y valores que han guiado su vida y trayectoria.
Su padre falleció a los 92 años
En julio de 2022, Ximo Puig perdió a su padre, Joaquín Puig Mestre, camionero de profesión y miembro de una larga estirpe de transportistas de Morella. Vecino comprometido con su tierra, llevaba décadas reclamando la necesaria mejora de la N-232. Tras recorrer en innumerables ocasiones las sinuosas curvas del puerto de Querol, pudo ver finalmente cómo esa histórica reivindicación se hacía realidad con la apertura del nuevo trazado de la carretera.
