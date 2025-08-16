La Generalitat finalmente cierra los parque naturales ante la alerta roja por calor

La Generalitat Valenciana ha aprobado nuevas restricciones extraordinarias tras la alerta roja por calor extremo decretada este sábado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La medida responde a las altas temperaturas previstas para todo el fin de semana, que afectarán especialmente al prelitoral y a las zonas de interior de las comarcas costeras. En particular, el litoral de Valencia está en alerta roja este sábado, y este domingo lo estará el litoral sur de Alicante.

La instrucción conjunta, emitida por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, establece la declaración del nivel de Preemergencia 3 en todo el territorio autonómico desde el sábado 16 hasta el lunes 18 de agosto, ambos inclusive.

Esto implica la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en terrenos forestales y en sus inmediaciones, y la restricción del uso festivo o recreativo del fuego en estas áreas y en su zona de influencia, hasta 500 metros. Igualmente, queda prohibido encender cualquier tipo de fuego y se suspenden todas las autorizaciones concedidas para la circulación deportiva por terrenos forestales.

Caminos forestales cerrados

A estas medidas se añaden restricciones adicionales motivadas por la situación meteorológica. Se prohíbe circular por pistas y caminos forestales, ya sea a pie, en bicicleta o en vehículo, dentro de los parques naturales de la Comunidad Valenciana, salvo para labores de gestión, abastecimiento, vigilancia o acceso a residencias e instalaciones agrícolas o de servicios.

Esta limitación afecta, en el caso de la provincia de Alicante, a la Serra de Mariola, Font Roja, El Montgó, el Marjal de Pego-Oliva y Serra Gelada. Asimismo, quedan suspendidas las pruebas deportivas en terrenos forestales, incluidas las ya autorizadas para estos días, y las áreas recreativas, campamentos y albergues ubicados en terrenos forestales no podrán realizar actividades deportivas o recreativas fuera de sus instalaciones.

Llamado a la prudencia

Además de estas prohibiciones, el gobierno autonómico realiza un llamamiento a la prudencia de la ciudadanía en el acceso a zonas forestales y de interfaz agrícola y urbana. La instrucción incluye recomendaciones de autoprotección frente a la ola de calor, como extremar la atención hacia menores, personas mayores y colectivos vulnerables; mantener los hogares frescos y ventilados; evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas; utilizar protección solar; y optar por comidas ligeras, ricas en agua y minerales, acompañadas de una adecuada hidratación. También se aconseja vestir ropa ligera y de colores claros que cubra gran parte del cuerpo, no dejar a personas ni mascotas en vehículos cerrados y, en caso de emergencia, llamar al teléfono 112.