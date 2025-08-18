Violencia sexual: La amenaza que acecha a las mujeres sin hogar

A Amparo la amenazaron con un cúter en el cuello mientras estaba bajo los efectos de un "cóctel de pastillas" que tomaba para tratar las distintas patologías que tiene diagnosticadas. Lola también estaba bajo la amenaza de un cuchillo y la advertencia de clavárselo si mostraba resistencia. Alba estaba bajo los efectos de unas pastillas que había tomado sin saberlo, y que anularon su voluntad. Ana, por su parte, vivió durante seis días un infierno en el que las violaciones venían acompañadas de golpes, amenazas, arañazos y puñetazos.

Cuatro nombres ficticios de cuatro mujeres reales, víctimas de cuatro historias reales que comparten un mismo denominador en común: Mujeres sin hogar en situación de extrema vulnerabilidad que han sido violadas por hombres que, igual que ellas, pernoctan en la calle. Ellas son solo la punta del iceberg de una alarmante realidad a la que se enfrenta el sinhogarismo femenino. Una realidad invisibilizada de la que apenas existen registros. Al menos que estén debidamente actualizados, como sí lo están otros delitos que afectan a la sociedad. Hacerlo no es fácil, ya que muchas de las víctimas ni siquiera llegan a denunciarlo. Algunas por miedo a ser discriminadas. Otras tantas, directamente, por la convicción de que no van a ser creídas.

Agredidas una de cada cinco mujeres

Vayamos a las cifras. El último censo de personas sin hogar elaborado en 2023 por el Ayuntamiento de València, en colaboración con más de 600 voluntarios de distintas entidades de la ciudad, calcula que en València hay 837 personas sin hogar, de las que un 9,4% son mujeres. Un porcentaje que se dispara a nivel nacional hasta el 23,3%, según los resultados de la "Encuesta a las personas sin hogar" publicada el 19 de octubre de 2022 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que concluye que de las 28.552 personas sin techo de las que se tenía registro en el citado año, casi una de cada cuatro es de género femenino.

Además, distintas asociaciones alertan de la vulnerabilidad de estas mujeres a ser víctimas de agresiones. En concreto, el 60 por ciento de ellas han sufrido algún tipo de delito, principalmente delitos sexuales, según el informe "Más allá de la vivienda. Mujeres y sinhogarismo" publicado en diciembre del mismo año por la oenegé Red Faciam. En concreto, Cruz Roja detalla que un 21% de las mujeres en situación de sinhogarismo han sido víctimas de una agresión sexual.

Detrás de cada cifra hay una historia. Como la de Lola, nombre ficticio de la última afectada en sumarse a esta cruda estadística. Desde hace dos meses, la mujer pernocta en la explanada del antiguo circuito de Fórmula 1 de València junto a sus hijas, de 18 y 26 años, con las que mantiene una relación conflictiva. Fue precisamente después de mantener una discusión con ellas la madrugada del pasado martes cuando un hombre, también sin hogar e instalado en una chabola de este mismo asentamiento, se aproximó a ella para consolarla y calmarla.

"Si no te estás quieta, te lo clavo"

El hombre le propuso ir a su chabola y la mujer aceptó la invitación, manifestándole su negativa a mantener relaciones sexuales al ver las intenciones de su anfitrión, que estaba intentando quitarle la camisa. Ante esta negativa, el agresor cambió su actitud y comenzó a agredirle, primero físicamente, propinándole varias patadas, y luego sexualmente, tocándole los pechos y sus partes íntimas. Todo ello mientras la apuntaba con un cuchillo en el cuello y le decía "mira lo que tengo, si no te estás quieta te lo clavo".

El asentamiento de chabolas en el antiguo circuito de la F1 a vista de dron / Germán Caballero

Tras consumarse la agresión sexual con acceso carnal, la mujer huyó descalza, corriendo por las inmediaciones hasta que pudo dar el alto a una patrulla de la Policía Local de València, quien finalmente detuvo al agresor, un hombre de 39 años, de nacionalidad argelina y sin permiso de residencia en España. La víctima fue trasladada al Hospital Clínico de València, donde fue sometida a exploración, siguiendo los protocolos ante presuntos casos de agresión sexual.

El supuesto autor de la violación, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar ante la Policía Nacional. Tras ser puesto a disposición judicial en la tarde de este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 4 de València, en funciones de guardia, ordenaba prisión provisional para el acusado de agresión sexual. La denuncia de Lola suma un nuevo caso más al triste historial de la ciudad. Uno de los pocos casos que salen a la luz, y que vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de las mujeres que pernoctan en la calle a este tipo de agresiones.