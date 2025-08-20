El 70 % de las unidades de bomberos forestales de la Comunidad Valenciana están incompletas

La mitad norte de España sufre desde hace días el infierno del fuego. Decenas de incendios están devorando bosques y pueblos ante la impotencia de sus vecinos y de los equipos de extinción, sobrepasados en muchos momentos por la intensidad de las llamas. La crisis ha generado también una refriega política entre el Gobierno central y los Ejecutivos autonómicos afectados a cuenta de los recursos -personales y materiales- destinados a este tipo de emergencias.

De momento, y aunque no ha estado libre de conatos, la Comunidad Valenciana ha evitado padecer alguno de estos grandes incendios durante este verano. Ha esquivado por tanto el debate directo sobre la dotación de los efectivos de emergencias en territorio valenciano. Sin embargo, la situación de los bomberos está al rojo vivo a nivel autonómico, con varios cuerpos en pie de guerra por sus condiciones laborales. En el caso de los bomberos forestales, que dependen directamente de la Generalitat, las carencias de personal son constatables en el día a día.

Dos bomberos forestales trabajan contra el fuego en Bejís, en imagen de archivo. / Levante-EMV

Según la información recopilada por Levante-EMV (de grupo de INFORMACIÓN) a través de diversas fuentes de los propios bomberos forestales, gran parte de las 62 unidades de este cuerpo repartidas a lo largo y ancho de la autonomía (28 en Valencia, 20 en Castellón y 14 en Alicante) trabajan de manera sistemática con menos efectivos de los que marca el reglamento, lo que multiplica los riesgos para la integridad de los profesionales que luchan contra el fuego, además de reducir su eficacia en esas tareas de extinción, cada vez más exigentes por los incendios de nueva generación.

Unidades incompletas

En concreto, según las cifras del operativo de este lunes, una jornada en la que toda la Comunitat Valenciana estaba en nivel máximo de incendios, el 70 % de las unidades de bomberos forestales de la autonomía estaban infradotadas de personal. Al menos 43 de las 62 unidades trabajaron con menos miembros de los que marcan los protocolos. La distribución varía a diario, pero todas las fuentes consultadas aseguran que es la tónica habitual.

Por provincias, de las 28 unidades de Valencia (26 terrestres y dos helitransportadas), sólo siete de ellas contaban con todos los integrantes, una cuarta parte. Dos estuvieron inoperativas por falta de personal mientras el resto trabajaron con uno, dos o tres integrantes menos de los estipulados. En Alicante, al menos ocho de las 14 unidades no alcanzaron a completarse.

Dos bomberos forestales en un incendio en Fanzara. / Levante-EMV

En Castellón la situación fue muy similar: sólo seis de las 20 unidades contaron con todos los efectivos. De hecho, ante la difícil tarde vivida este lunes en las comarcas del norte, con una veintena de conatos de incendio, la Generalitat optó por retener dos equipos de bomberos forestales que en un principio se anunció que formarían parte del contingente de ayuda que se ha enviado a León.

"Vamos vendidos"

Cada uno de estos equipos debe contar con un jefe, un subjefe y tres brigadistas. Además, en la mayoría de los casos, también con un conductor de autobomba, los camiones equipados para adentrarse en los montes. En total, cinco o seis personas para estar al completo. Si algún equipo cuenta con uno o dos efectivos, esa unidad se considera inoperativa y queda desactivada, pero si alcanzan un mínimo de tres componentes, deben estar disponibles para ser movilizados a cualquier incendio.

Varios bomberos forestales consultados explican los riesgos que conlleva enfrentarse al fuego con menos efectivos. El primer peligro es para su propia integridad física. Los protocolos de seguridad están diseñados para esos seis integrantes (o cinco si la unidad no tiene autobomba), y dictan que dos de sus componentes deben estar pendientes de buscar posibles zonas de retirada si la situación se complica, mientras el resto ataca las llamas. “Si en lugar de seis somos cuatro, faltan piezas para controlar la situación”, confirma un bombero forestal. "Vamos más vendidos", apunta otro compañero.

Eficiencia y bajas

El otro gran problema de esta falta de personal es el sobresfuerzo físico que obliga a realizar al resto de la unidad. En caso de un incendio forestal, los bomberos pueden enfrentar jornadas de 10-12 horas en condiciones extremas, tanto por el calor como por los pesados objetos con los que operan, además, en terrenos escarpados. Ahí son clave los relevos que se dan entre sí: cuantos menos sean en la brigada, menos tiempo de descanso. “Si no puedes rotar de forma continua, el peligro de accidente es mucho más grande. Esto repercute tanto para ser efectivos en la emergencia como en la seguridad de los trabajadores”.

Ese esfuerzo extra de los bomberos forestales, además, genera una especie de círculo vicioso, ya que multiplica las lesiones que sufren durante su jornada y por tanto, también las bajas, lo que a su vez complica más todavía que las unidades puedan estar al completo, según apuntan otras fuentes del gremio, que exigen mejoras a la Generalitat para, entre otras cosas, "que la pescadilla deje de morderse la cola"