Envejecer con sentido: más de 12.000 personas mayores participan en talleres saludables en la Comunidad Valenciana

Según las tendencias demográficas actuales, se estima que, para 2031, el 25 % de la población española tendrá más de 65 años. Ante esta realidad y el aumento de la esperanza de vida, uno de los grandes retos es mejorar la longevidad saludable. Con más de cien años de historia, el programa de Personas Mayores de la Fundación «la Caixa» responde a las necesidades de este grupo en un contexto social cambiante y cada vez más heterogéneo.

El objetivo es fomentar la participación activa de las personas mayores, reconocer su papel en la sociedad y empoderarlas para que construyan un proyecto vital con propósito. Para ello, el programa se estructura en cinco líneas de acción que atienden su bienestar físico, emocional, social y cognitivo:

Mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad. Talleres diseñados para estimular las capacidades sensoriales, motoras y cognitivas, promover la actividad y consolidar hábitos saludables. Por ejemplo: En forma, Bienestar en el vestir, Alimenta tu bienestar, Entrena, Actívate o – DOLOR + VIDA.

Talleres diseñados para estimular las capacidades sensoriales, motoras y cognitivas, promover la actividad y consolidar hábitos saludables. Por ejemplo: En forma, Bienestar en el vestir, Alimenta tu bienestar, Entrena, Actívate o – DOLOR + VIDA. Fomento del desarrollo personal. Actividades enfocadas a impulsar la reflexión, el crecimiento y la autonomía para que las personas mayores vivan de acuerdo a sus valores. Ejemplos: Vivir bien, sentirse mejor; Buen trato, cuestión de dignidad y de derecho o Vivir con sentido.

Actividades enfocadas a impulsar la reflexión, el crecimiento y la autonomía para que las personas mayores vivan de acuerdo a sus valores. Ejemplos: Vivir bien, sentirse mejor; Buen trato, cuestión de dignidad y de derecho o Vivir con sentido. Mejora de las competencias digitales. Talleres prácticos para adaptarse al entorno digital actual y sentirse parte de él. Entre ellos: Comunícate en la red, Haz trámites por internet o Prepara tu salida o desplazamiento.

Talleres prácticos para adaptarse al entorno digital actual y sentirse parte de él. Entre ellos: Comunícate en la red, Haz trámites por internet o Prepara tu salida o desplazamiento. Participación social y comunitaria. Iniciativas solidarias donde las personas mayores comparten conocimientos y colaboran con otros colectivos, especialmente los más vulnerables.

Iniciativas solidarias donde las personas mayores comparten conocimientos y colaboran con otros colectivos, especialmente los más vulnerables. Creatividad y reflexión. Propuestas para estimular la imaginación, redescubrir habilidades y dar sentido a la experiencia vital. Se incluyen nuevos talleres como Escritura poética, Escritura creativa, Escritura e interpretación periodística o Creación de pódcast.

El objetivo es fomentar la participación activa de las personas mayores, reconocer su papel en la sociedad y empoderarlas para que construyan un proyecto vital con propósito. / INFORMACIÓN

Como novedad este curso, se lanza el taller Edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo, orientado a proporcionar herramientas para reconocer y combatir la discriminación por edad. Además, se anima a las personas mayores a convertirse en agentes de sensibilización a través del voluntariado. En Europa, una de cada tres personas ha sufrido algún tipo de edadismo. La Fundación promueve la conciencia colectiva sobre este fenómeno y destaca la importancia de las actividades intergeneracionales.

«Todas las actividades que impulsamos tienen como objetivo que las personas mayores adquieran nuevos conocimientos, reconozcan sus habilidades existentes y descubran otras nuevas para potenciarlas. Para lograrlo, en el programa desarrollamos contenidos innovadores y rigurosos que promueven la salud, las relaciones, el bienestar, el desarrollo personal y una vida plena, además de fomentar la participación social», destaca David Velasco, director del programa de Personas Mayores de la Fundación «la Caixa».

Para reducir la brecha digital y llegar a más personas, se ofrecen talleres de autoformación online. / INFORMACIÓN

Formación digital accesible

Para reducir la brecha digital y llegar a más personas, se ofrecen talleres de autoformación online. Más de 10.000 personas mayores de toda España ya han participado, tanto desde casa como desde aulas en centros de mayores. Según una encuesta realizada, más del 94 % recomendaría estos cursos. Entre los contenidos se abordan alimentación saludable, ejercicio físico, rutinas de bienestar y uso de herramientas tecnológicas.

En paralelo, los minitalleres Aula abierta ofrecen formación específica a personas mayores voluntarias que ayudan a otros usuarios a desenvolverse digitalmente. Estas sesiones les preparan para enseñar el uso de aplicaciones comunes y cómo realizar gestiones básicas por internet.

Una mirada hacia el futuro

Con más de un siglo de experiencia, el programa se orienta a acompañar a las personas mayores en una etapa vital que debe ser vivida con conciencia, propósito y responsabilidad. El enfoque prioriza el «ser» sobre el «hacer», y pone énfasis en combatir la soledad y el aislamiento, fomentar el autocuidado y reforzar los vínculos sociales.