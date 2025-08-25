Un 'bou embolat' coge a un joven y le 'roba' la riñonera en Alfafar
Un vídeo compartido en redes muestra cómo el animal se queda con el bolso colgando de un cuerno
Redacción Levante-EMV
Un 'bou embolat', con fuego en los cuernos y una riñonera colgando. Esa fue la estampa que se dio este pasado fin de semana en Alfafar, donde se celebraban los festejos taurinos estivales. El animal, con dos bolas de fuego, miraba a los participantes en la fiesta, que le incitaban a perseguirlos con sonidos al unísimo. "E, e, e", gritaban frente al toro. Finalmente, tras unos segundos, el toro va hacia ellos y coge a uno de los jóvenes presentes. Con una copa en la mano, el joven trata de zafarse sin éxito y el animal le da una vuelta y le tira al suelo.
Finalmente el hombre consigue resguardarse, pero en la maniobra, la riñonera del joven se engancha en uno de los cuernos con fuego y queda colgando. Una situación nada cómoda para el animal, que se mueve de un lado a otro confuso por notar que tiene algo enganchado. Mientras tanto, los presentes repiten, "coged la riñonera, se ha quedado la riñonera".
