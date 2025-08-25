Green Motion: la app que ofrece 12 rutas saludables para un deporte sostenible en Valencia

Hidraqua, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, ha establecido un acuerdo con la empresa Green Urban Data para la puesta en marcha de un proyecto piloto que permitirá la optimización de rutas saludables y espacios deportivos que garanticen las mejores condiciones a los ciudadanos. En concreto, se trata del proyecto Green Motion, la solución ganadora del Dinapsis Open Challenge Valencia Capital Verde de 2025, que durará un año y que está previsto que esté disponible a partir de octubre de 2025.

Este proyecto, gracias al uso de la Inteligencia Artificial y a bases de datos climáticas, ofrecerá información a los usuarios para que practicar deporte en la ciudad de Valencia sea más saludable y seguro. En este sentido, Cristina Baixauli, directora de Dinapsis Valencia, ha destacado que «a través de la aplicación Green Motion, el deportista podrá conocer en tiempo real indicadores concretos de 12 recorridos urbanos antes de tomar la decisión de dónde es más saludable practicar deporte en ese momento».

Basado en datos ambientales

Estas recomendaciones, tal como ha remarcado, «se basan en datos ambientales como el índice de beneficio por la presencia de vegetación en el recorrido, el porcentaje de alérgenos, la presencia de sombra en cada uno de los tramos, el tipo de suelo sobre el que se va a mover el deportista e incluso los puntos de hidratación cercanos al recorrido».

Por eso, desde Hidraqua se ha destacado que en este tipo de proyectos «refuerzan nuestra apuesta por la sostenibilidad en las ciudades y su interacción con los ciudadanos, como es el caso de Valencia, ya que van a permitir al usuario comparar la calidad ambiental de las rutas disponibles y decidir dónde y cuándo es mejor realizar su actividad deportiva».

Sobre el Dinapsis Open Challenge Valencia Capital Verde

El Dinapsis Open Challenge es una iniciativa que impulsa la innovación abierta y conecta a startups nacionales e internacionales con retos reales de las ciudades. Está organizada por Hidraqua, Cetaqua y el Ayuntamiento de Valencia, con el objetivo de buscar soluciones disruptivas en ámbitos tan estratégicos como la economía circular, el turismo sostenible e innovador, las infraestructuras verdes y la biodiversidad.

Entre las propuestas seleccionadas destacan proyectos que apuestan por la optimización de recursos hídricos, la gamificación del reciclaje, las experiencias de Smart Cities aplicadas al turismo, la creación de rutas deportivas saludables, o el desarrollo de corredores de biodiversidad y control de plagas.

La propuesta ganadora de la quinta edición ha sido Green Motion, de la startup Green Urban Data, orientada a diseñar y optimizar espacios al aire libre. Su planteamiento combina salud, deporte y sostenibilidad al proponer rutas saludables y zonas deportivas que mejoran la experiencia de los ciudadanos, especialmente de los corredores urbanos, al mismo tiempo que contribuyen al cuidado de su bienestar físico y del entorno.

Tal y como subraya la dirección de Dinapsis Valencia, este tipo de open calls no solo abren la puerta a nuevas ideas, sino que también permiten poner en marcha proyectos piloto en la ciudad, probarlos en un entorno real y medir su impacto positivo en la vida urbana. La clave está en sumar innovación, sostenibilidad y participación ciudadana para avanzar hacia un modelo de ciudad más resiliente, verde y saludable.