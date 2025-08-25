Tremendo susto en Alcàsser al escaparse el bou embolat

Gran susto el vivido en la noche de este domingo, cuando un bou embolatlogró abrir la valla de protección y circular completamente libre por las calles de Alcàsser. La localidad está viviendo su semana de bous, organizados por l'Associació Bou en Corda de Alcàsser, y dentro de la programación se contemplaba esta pasada noche la celebración de Bou en corda.

Como es habitual, un grupo de jóvenes se dispuso a correr delante del bou, cuando este se acercó al vallado de protección y tras un golpe con su cornamenta en llamas, logró abrirla, y colarse por la calle adyacente, por donde empezó a correr con total libertad, ante los gritos de los vecinos y vecinas que contemplaban los hechos desde el balcón de sus casas. Por suerte no hubo ningún accidente, aunque en el vídeo se puede observar como un vecino que vio al bou embolat se cayó y este estuvo apunto de embestirlo aunque decidió pasar de largo tras hacer un amago.

Este hecho ha provocado un aluvión de comentarios en redes cuestionando la seguridad del evento, que ha obligado a la asociación a emitir un comunicado, en el que defiende que todo el vallado cumple con la normativa y tiene los certificados de seguridad, aunque por otro lado, asegura que tras el incidente, reforzará la seguridad el itinerario.

Reforzarán la seguridad

La Associació Bou en cuerda de Alcàsser informa que la instalación y los cierres cumplen las medidas de seguridad de acuerdo con la normativa de bous al carrer. Además, la instalación fue certificada por un arquitecto experto en la materia. "Lamentamos los posibles daños ocasionados. Sin embargo, y con el objetivo de reforzar todavía más la seguridad, se procederá a reforzar las medidas para aumentar las garantías y asegurar la máxima protección tanto del público como de los participantes", señalan en un comunicado.