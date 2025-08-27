Hallan en la costa de Castellón un pez poco visto que causa asombro entre vecinos
Un bañista ha encontrado en la orilla un ejemplar del conocido como pez murciélago o golondrina de mar
Víctor Meseguer
La playa del Pinar de Castellón ha sido escenario de una imagen poco habitual: un bañista ha encontrado en la orilla un ejemplar del conocido como pez murciélago o golondrina de mar. La peculiar forma de sus aletas ha llamado la atención de vecinos y curiosos, que no han dudado en fotografiarlo.
Un marinero experimentado del Grau ha confirmado a Mediterráneo, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, la especie y lo ha descrito de manera gráfica: “Tiene alas parecidas a un murciélago y, si las agitas, suena como una rana”.
Una medusa ‘huevo frito’
El episodio ha coincidido además con la aparición de una medusa de la especie conocida popularmente como ‘huevo frito’. Muy común en aguas mediterráneas en verano, su aspecto característico la ha convertido en una de las más reconocibles para los bañistas.
La riqueza del litoral castellonense
Estos avistamientos han puesto de relieve la diversidad y riqueza de la fauna marina en la costa de Castellón, donde especies habituales en otros puntos del Mediterráneo sorprenden a vecinos y visitantes al dejarse ver en plena temporada estival.
