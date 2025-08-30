La vacunación contra el virus sincitial en mayores empezará en octubre en la C. Valenciana

La Generalitat Valenciana inmunizará por primera vez este otoño a personas de 60 años, mayores en residencias y adultos con un sistema inmunitario comprometido frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS). Así lo ha anunciado el president Carlos Mazón.

Según un comunicado de la Generalitat, se van a invertir 4,5 millones de euros para adquirir 40.000 dosis de la vacuna contra el VRS en adultos, un virus que puede causar neumonías e infecciones respiratorias graves, especialmente en personas mayores institucionalizadas o inmunodeprimidas.

El president ha destacado que "vacunar frente al VRS, además de proteger a las personas, contribuirá a reducir hospitalizaciones, prevenir complicaciones graves y a disminuir la presión asistencial durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios".

A partir de octubre

La Generalitat prevé inmunizar frente a este virus respiratorio a partir del mes de octubre a 35.000 personas residentes en centros sociosanitarios de la Comunitat Valenciana y a aproximadamente 5.000 personas inmunodeprimidas mayores de 18 años. Estas personas tienen un riesgo especialmente elevado de complicaciones graves, como trasplantados de progenitores hematopoyéticos y trasplantados de pulmón.

Aunque el Virus Respiratorio Sincitial suele asociarse a la infancia, también representa una amenaza seria para la población adulta, especialmente en mayores de 75 años y en quienes viven en instituciones, ya que puede provocar desde infecciones leves hasta neumonías, insuficiencia respiratoria y hospitalización. En personas de alto riesgo puede resultar incluso mortal.

En la Comunitat Valenciana, la red de vigilancia hospitalaria Vahnsi ha documentado más de diez años de datos que confirman el fuerte impacto del VRS en personas mayores, especialmente entre diciembre y febrero, que es cuando se produce el pico de casos. Así, en mayores de 80 años las tasas de hospitalización superan los 400 ingresos por 100.000 personas al año.

El president ha destacado asimismo que, por tercer año consecutivo, se va a inmunizar también frente al VRS a los lactantes menores de 6 meses -los nacidos entre abril de 2025 y mayo de 2026- y a niños menores de 2 años con factores de riesgo, a los que se va a destinar más de 38.000 dosis.

Mazón ha subrayado que el Consell puso en marcha la primera campaña de inmunización frente al VRS en menores en octubre de 2023 y, desde entonces, "esta iniciativa pionera de la Generalitat ha logrado reducir en más del 80 % los ingresos por bronquiolitis de menores en la Comunitat Valenciana".

Características de VRS

La infección por Virus Respiratorio Sincitial es universal pero es más frecuente y grave en los lactantes, causando la gran mayoría de casos de bronquiolitis, y en las personas adultas de mayor edad, han señalado las mismas fuentes.

El virus favorece la infección por bacterias como el neumococo, que pueden producir neumonías. En niños, las secuelas producen sibilancias persistentes que pueden durar hasta los 5 años de edad.

La estrategia de vacunación frente al VRS se basa en estudios científicos realizados por el Área de Investigación en Vacunas (AIV), en colaboración con redes internacionales. En el marco del proyecto europeo Promise, se analizó la eficacia y coste-efectividad de vacunar a personas mayores en varios países, incluyendo un análisis específico para la Comunitat Valenciana.