Aemet avisó a Emergencias a las 9.43 horas del 29-O que "el momento álgido" del aviso rojo sería "a las 18 horas en el interior"

La Aemet (Agencia estatal de meteorología) avisó al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, a las 9.43 horas del 29 de octubre, que "el momento álgido" del aviso rojo "puede ser a las 18 horas en el interior", según consta en el informe emitido por la subdirección general de Emergencias de la Generalitat Valenciana a la causa de la dana, que ha sido notificado hoy a las partes.

Por tanto, la máxima alerta meteorológica se mantenía desde la Aemet hasta las 18 horas en el interior y litoral norte de la provincia de València, según la conversación mantenida entre la Aemet y Emergencias, cuya transcripción ha facilitado a la jueza de la dana desde la Generalitat. "Vale, entonces interior norte y litoral norte hasta las 18 horas ambos", reitera Emergencias en la conversación. Y Aemet ratifica: "Ambos, tanto de intensidad como por acumulación".

Es a otra pregunta de Emergencias, sobre la previsión de desplazamiento de la dana, cuando surge la alusión a "la serranía de Cuenca", que desde la Generalitat se intenta introducir desde el mismo día de la dana para justificar que minimizara la intensidad del episodio de lluvias. De hecho, fue Carlos Mazón quien intervino en directo en Àpunt a las 11.47 horas del 29 de octubre para trasladar que "según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18.00 horas disminuya su intensidad”. Incluso grabó un vídeo que publicó en sus redes sociales, pero que después borró.

De hecho, desde las 7.30 horas que la Aemet comunica el primer aviso rojo en el litoral sur de la provincia de València que se extiende al litoral e interior norte a las 9.43 horas. En ese momento la Aemet advierte que "lo peor" se esperaba a las 18 horas, a lo que Emergencias repregunta a la Aemet: "¿Tenéis previsión de que suba para Castellón, verdad algún naranja?". A lo que la Aemet responde: "A ver, es que tira más hacia al interior, vale. Un poquito más hacia la serranía de Cuenca que es lo posible que luego vaya a ir a rojo. Parece, ¿vale? Igual que a las 12 de la noche cambia hacia la zona de Teruel. Igual naranja no es descartable, pero no es lo que nos ha preocupado hasta ahora". De hecho, Emergencias responde: "Teniendo rojos… Era por curiosidad y por prevenir nosotros".

La segunda ocasión que Cuenca salió a colación fue en una llamada de Emergencias a la Aemet, en la que el interlocutor fue el jefe de Climatología José Ángel Núñez Mora, que no forma parte del Grupo de predicción y vigilancia de Barcelona. Así lo admite el interlocutor de Emergencias de València. "Estaba intentando hablar con los compañeros en Barcelona, que son los que nos distribuyen los avisos meteorológicos, pero es que nos interesaba en concreto, el ámbito, la meteorología para esta tarde en la zona de València capital, que tienen constituido ya su Cecopal. Teníamos información, que es verdad que la evolución de los avisos de los fenómenos de las lluvias va a ir hacia la Serranía de Cuenca, conforme avancen las horas entendiéndose por ese ámbito". A lo que Núñez Mora responde: "Eso sí", aunque acto seguido vuelve a insistir a los responsables de Emergencias que "toda la adversidad está en el interior, me refiero zona de La Hoya de Buñol y zona de La Canal de Navarrés".

La última mención se produce en otra de las llamadas de Emergencias a la Aemet, a las 16.13 horas, en la que Emergencias ya habla de "la plana Utiel-Requena como la zona cero que tenemos". Y se interesa ante la Aemet por "si el rojo va a seguir evolucionando y va a llover en otras partes, bien, es que allí están rondando ya los 300 litros en 12 horas, y entonces, pues bueno, saber hasta dónde va a llegar el episodio en esa zona". La Aemet responde que "de 15 a 18 el modelo muestra un desplazamiento del máximo de la precipitación hacia el noroeste Emergencias. Y de las 18 a 21 el máximo de intensidad ya está en la serranía de Cuenca hacia la meseta". Aunque la Aemet añade que "en el interior de la provincia de Valencia continúa lloviendo, pero con intensidad fuerte pero no torrencial, lo que pasa es que vas sumando litros a los que ya se han acumulado".

En su declaración ante la jueza de la dana, el jefe de Climatología de la Aemet de València, José Ángel Núñez Mora, aseguró, según la transcripción oficial facilitada por el juzgado, que la "Aemet no tiene constancia de que se comunicara al Consell que la tormenta se derivaria hacia Cuenca. Eran las 11:45 y no se podia preveer que la tormenta a las 18.00 horas se fuera hacia Cuenca. Como si ya no pudiese pasar nada más hasta las 18 horas. Pasaron una serie de fenómenos extremos, entre ellas 11 tornados y la tormenta que estuvo descargando desde las 15h a las 18h en la zona de Turis. Han revisado todas sus comunicaciones y no hay constancia de ello". A esta declaración se acogen desde la Generalitat para arremeter de nuevo contra el jefe de Climatología de la Aemet en València. Aunque al inicio de su declaración, Núñez Mora también explicó que desde las 7.40 horas, cuando comenzó a informar sobre la Aemet a través de una red social, "ya se veía que se había formado un 'tren convectivo', esto es, una linea de tormentas, [que] ese dia la linea de tormentas cruzaba en diagonal la provincia de València desde el sureste, es decir, zona de Ribera Alta, zona de Catadau, Llombai, en diagonal pasando por Turís, la Hoya de Bunyol, Chiva hasta la plana de Utiel-Requena, incluso penetrando hasta Cuenca hasta la zona de Mira, donde también hubo riadas y hubo un fallecido", señaló el jefe de Climatología en su declaración ante la magistrada de la dana.