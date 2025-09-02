Mazón anuncia 350 millones más en ayudas "automáticas" para afectados por la dana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este martes la inminente activación de otros 350 millones en ayudas para afectados por la dana del pasado 29 de octubre. Las nuevas líneas incorporan como gran novedad la ausencia de burocracia, que según ha explicado el jefe del Consell está siendo uno de los grandes obstáculos para que las subvenciones lleguen con celeridad a las personas solicitantes. Especialmente, según Mazón, aquellas puestas en marcha por el Gobierno central, con quien ha dicho no querer confrontar pero a quien ha vuelto a reprochar su lentitud en la ejecución de los pagos. El total movilizado para la reconstrucción por la Generalitat escala así hasta los 1.500 millones. Los nuevos recursos, al igual que los anteriores, se movilizan a cargo de la deuda autonómica.

"Se acabó el infierno burocrático", ha proclamado Mazón durante el acto en el que ha anunciado las nuevas partidas, diseñado como una declaración institucional y por tanto, sin preguntas de la prensa. Ha sido el primer movimiento de calado en este nuevo curso del dirigente popular, que busca la iniciativa política ante un otoño complicado y con el aniversario de la dana en el horizonte. No será el último, pues el popular parece tener intención de presentar unos nuevos presupuestos y ultima también una reforma del Consell aprovechando la salida de Gan Pampols.

El president ha hecho hincapié en la metodología diseñada para abonar las nuevas ayudas, destacando que era "imperativo corregir" la carga burocrática para acceder a algunas líneas de subvenciones. Así, las ayudas se ingresarán de forma "automática" en las cuentas corrientes de los afectados que ya solicitaron la subvención en la primera convocatoria. "No van a tener que mover ni un papel", ha ahondado el dirigente popular.

Los decretos se aprobarán en el próximo pleno del Consell, este viernes, y los abonos comenzarán a llegar ya este mes de septiembre y con el 15 de octubre como fecha límite. No hará falta efectuar ningún tipo de trámite administrativo, llegará directamente a las cuentas facilitadas para anteriores ayudas. "Vamos a pasar del 'si quieren ayuda, que la pidan' al 'como sabemos que necesitan ayudas, aquí las tienen'", ha señalado el president en clara alusión a Pedro Sánchez.

Enseres, coches, autónomos y erte

Se refuerzan cuatro partidas que ya estaban en marcha, a las que se les añaden estas características de ingreso automático. En cuanto a las ayudas de primera necesidad, que eran de 6.000 euros por persona afectada, se aumentan en un 50 %, por lo que cada daminificado ingresará otros 3.000 euros. En total se destinan 120 millones.

A quienes perdieron el vehículo en la riada, unos 87.000 propietarios, recibirán hasta otros 2.500 euros en función del tipo de coche siniestrado, que variaba en función de la tipología del mismo. Desde los 250 euros por motocicleta a esos 2.500 para coches adaptados, mientras que por la inmensa mayoría de coches se abonan 2.000 euros. El presupuesto de esta partida es de 171 millones.

Igualmente, los autónomos sin empleados percibirán de nuevo otro ingreso de 3.000 euros, con una dotación de 55 millones. Según Mazón, los beneficiarios de este apartado son más de 18.000 personas. Y por último, los trabajadores afectados por un erte consecuencia de la riada ingresarán otros 360 euros, una cantidad a la que "se comprometió el Gobierno pero que todavía no ha pagado", según el jefe del Consell. Se han consignado 4,4 millones para esta última partida.

"Seguimos solos"

Más allá de las cifras, Mazón ha vuelto a cargar contra el Gobierno central, tanto por su lentitud en el pago de las ayudas a su cargo como por la falta de apoyo económicofinanciero a la Generalitat. "No disponemos del Consorcio de Seguros para maquillar los datos, ni de financiación a fondo perdido para afrontar los pagos. La C. Valenciana es la peor financiada y seguimos solos", ha lamentado el president.

Según Mazón, es "inaceptable" que el Gobierno se escude en la baja demanda para justificar el haber pagado "apenas el 30 % de sus ayudas". El Consell, ha añadido el popular, trata con esta nueva fórmula de invertir esa tendencia: "Si sabemos qué ciudadanos cumplen los requisitos, ¿por qué obligarles a realizar trámites? Si sabemos qué coches han ido al desgüace, ¿por qué pedir los datos?", ha dicho Mazón, quien asegura que esta ampliación de las ayudas era una demanda de los afectados

Con todo, y tras negar que estas nuevas ayudas se deban a una "competición" ni a una "lucha por el relato" con Moncloa, Mazón ha pedido "colaboración y lealtad institucional" al Gobierno, lamentando de paso que este siga sin aceptar la puesta en marcha de una comisión mixta para aumentar la cooperación entre administraciones. "Se trata de dar las soluciones reales a los que aún las están esperando. En eso es en lo que debemos competir, mejorar y esforzarnos cada día”, ha concluido Mazón.