El periodista benicense de À Punt agredido en Alcalà: "Me dijeron que me iban a partir la cara y lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo"

«Me dijeron que me iban a partir la cara y lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo, inconsciente, con la cabeza golpeada», relata Jordi Fuentes, periodista de À Punt que vive desde hace años en Benicàssim, tras la agresión sufrida en Alcalà de Xivert cuando cubría junto a su cámara la fuga de las vacas bravas que mantenía en vilo a los vecinos. Su testimonio refleja la crudeza de un ataque que, más allá de las lesiones físicas, buscaba silenciar su labor informativa.

Los hechos ocurrieron el martes, en plena búsqueda de las reses que aún quedaban sueltas. El origen del problema había sido dos días antes, cuando durante un toro embolado en Alcalà, las diez vaquillas permanecían en un camión. Según cuenta Fuentes, «no cerraron bien o algo pasó con el camión y se abrieron las puertas», lo que provocó que los animales se escaparan y atravesaran el pueblo en estampida. No era la primera vez: a este mismo ganadero ya se le habían escapado reses meses atrás en la Salzadella, tras una exhibición taurina en Alcanar.

De contar una noticia a vivir una pesadilla

El equipo de la televisión pública se había desplazado a la partida rural donde se concentraba el dispositivo de la Guardia Civil, Seprona, Policía Local y los propios ganaderos. Allí pretendían grabar imágenes del operativo, incluidos los drones y el helicóptero desplegados para localizar a los animales. Tras aparcar en un camino agrícola, se encontraron con dos hombres que conducían mansos para atraer al ganado. Lo que parecía un plano de recurso para su reportaje se convirtió en una pesadilla.

Según el relato de Fuentes, los ganaderos, en lugar de seguir su camino, se desviaron hacia el huerto donde estaba estacionado el coche rotulado con el logotipo de À Punt. «Nos increparon, arrancaron la cámara de las manos de mi compañero Toni y la reventaron contra el suelo», explica. El equipo técnico quedó destrozado en segundos, pero la violencia fue más allá. «Empujaron a Toni contra una pared de piedra y cuando intenté ayudarle, uno de ellos me agarró de la camisa, me amenazó y finalmente me golpeó. Perdí el conocimiento al caer al suelo», añade.

"Cuando intenté ayudar a mi compañero, uno de ellos me agarró de la camisa, me amenazó y finalmente me golpeó. Perdí el conocimiento al caer al suelo"

"Desviaron su camino para venir a por nosotros"

El cámara, de 58 años y que lleva años afincado en Castelló, tampoco salió indemne. «Lo tiraron al suelo y le dieron una patada en el vientre», denuncia Fuentes. Su compañero continúa en observación por las secuelas de esa agresión, con una lesión abdominal que le dificulta orinar. Ambos fueron atendidos primero en el ambulatorio y después remitidos al hospital para pruebas más exhaustivas: radiografías, TAC y ecografías.

«Esto no fue un incidente fortuito, desviaron su camino para venir a por nosotros. No querían que grabáramos nada, buscaban censurar la información», insiste el periodista, que subraya la gravedad del ataque: «Cuando se agrede a un profesional de la comunicación no solo se nos impide trabajar, también se priva a la ciudadanía de su derecho a estar informada».

Un intento de censura

El propio Ayuntamiento de Alcalà había informado públicamente de la fuga de las reses para salvaguardar la seguridad de los vecinos. De hecho, varios vídeos ciudadanos muestran escenas de riesgo con vacas atravesando el casco urbano, lo que refuerza el interés público de la cobertura. «Nosotros avisamos al consistorio y a la Guardia Civil de que íbamos a grabar. Estábamos en todo nuestro derecho. Lo que no puede ser es que respondan con violencia y destrocen el material», lamenta Fuentes.

El periodista también recuerda que uno de los hombres implicados ya le había amenazado en el pasado, cuando a este mismo ganadero se le escaparon reses en la Salzadella. «Aquella vez se quedó en una amenaza, pero ahora vino directamente a por mí, me agarró por la camisa y me gritaba en la cara», explica. Aunque no recuerda el puñetazo que lo dejó inconsciente, asegura que fue este mismo individuo quien lo sujetó y lo increpó antes de caer desplomado.

La agresión ha provocado una oleada de condenas. Asociaciones profesionales, sindicatos y la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana han expresado su apoyo a los dos trabajadores de la delegación de Castellón de À Punt y han reclamado que los responsables no queden impunes. La Guardia Civil ya ha identificado a los implicados a partir del parte médico remitido desde el centro de salud y el caso se encuentra en proceso de denuncia.

Precedentes y tensión

El episodio se produce en un contexto de tensión con la misma ganadería, que acumula dos incidentes en menos de un año con reses escapadas en plena vía pública. En esta ocasión, el escape en Alcalà obligó a desplegar un importante operativo para evitar riesgos mayores, después de que varios vecinos relataran escenas de verdadero peligro en el municipio.

Fuentes concluye con un mensaje contundente: «La prensa es un poder fundamental en cualquier democracia. No se puede pegar a la gente ni se puede censurar a los medios. Lo que ha pasado es intolerable».