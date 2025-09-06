Emergencias omite en el informe a la jueza la llamada de Aemet que se filtró manipulada

La Conselleria de Emergencias omite en el informe remitido a la la jueza de la dana la llamada que realizó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que se filtró, manipulada, el 12 de febrero. Una filtración que investiga un juzgado de Llíria tras la denuncia presentada por la entidad estatal.

La magistrada solicitó a Emergencias que informara sobre "las rondas de seguimiento con los organismos y servicios colaboradores realizadas el día 29 de octubre con objeto de conseguir información sobre la intensidad y lugar donde se estaban produciendo las precipitaciones y aumentos en los niveles de los cauces".

La Conselleria de Emergencias aporta "la relación de las llamadas realizadas desde la sala de Emergencias de la Generalitat, a través de la plataforma de gestión de emergencias, a los organismos con competencias para el seguimiento del impacto de las lluvias y comportamiento de cauces". Así, el 29 de octubre revela que contactó en cuatro ocasiones con el grupo de predicción y vigilancia de Aemet en Barcelona y València y en otras seis ocasiones no pudo contactar telefónicamente con los predictores.

La subdirección general de Emergencias (que ha elaborado el informe, suscrito por una funcionaria y no por el subdirector general, Jorge Suárez) aporta la transcripción de "llamadas salientes realizado desde la sala de Emergencias de la Generalitat el día 29 de octubre, así como los organismos a los que se dirigen estas llamadas". Y matiza dos cuestiones. "Puede haber otras llamadas de seguimiento realizadas o recibidas desde otros teléfonos externos a la plataforma de gestión resultando más compleja su trazabilidad". Y dice sobre las llamadas entrantes al sistema: "Indicar que, debido a una incidencia de la operadora de telefonía, todas las llamadas entrantes venían identificadas con el mismo número de cabecera no siendo posible extraer un listado por el etiquetado del número entrante".

La llamada filtrada que no se ha incluido en el informe es aquella en la que la predictora de la Aemet aseguraba: “En principio no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios. [...] Sé que ha sido un poco jaleo", señalaba la meteoróloga tras los avisos y cambios en las primeras horas del 29 de octubre, cuando se pasó del nivel amarillo, naranja y posteriormente a rojo. Inicialmente se filtró solo esta parte de la conversación. Sin embargo, la segunda parte de la charla avanzaba la predicción para el resto del día y era muy clara: "Las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y sobre todo al interior". Y avisaba de que se espera “una tarde más complicada en el interior norte de Valencia”.

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se hizo eco del audio filtrado el 12 de febrero, al reproducirlo en su cuenta de X con la frase: "La llamada de Aemet a la Generalitat a las 12:08 del 29 de octubre: "No vamos a marearos con más avisos".

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, respondió con otro mensaje en la misma red social en el que afirmaba: "Mazón, al borde del delito, manipulando los audios del 112".

La presidenta de la Aemet, María José Rallo, presentó una denuncia, que investiga un juzgado de Llíria, en la que exponía que aquella conversación se produjo "en el contexto de una gestión de una emergencia y, por tanto, queda amparada por lo previsto en el citado artículo 53.3, siendo una información de carácter reservado, con la finalidad estricta de gestionar la emergencia acaecida y siendo su difusión restringida en los términos de la ley precitada".