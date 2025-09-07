Zulima Pérez: "Mazón ha convertido la reconstrucción en una campaña electoral"

Lleva poco más de una semana en el cargo, aunque sabía que era la elegida desde que José María Ángel dimitió tras el escándalo del título falso. «Espero estar a la altura», dice esta jurista que ocupó varios puestos en los equipos de Ximo Puig en la Generalitat. Ahora está en el lado del Gobierno de España y trabaja cerca de su delegada en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé: «Ha sido un faro para todos los que se han encontrado perdidos tras la riada».

¿Es la responsabilidad más importante en su carrera?

He ostentado otras en la Generalitat y muchas han sido difíciles porque tuvimos que afrontar una pandemia o la primera dana de la Vega Baja, pero es de las que más dificultad acarrea, porque hay muchísima gente esperando mucho de nosotros. Se ha hecho un gran trabajo, pero queda mucho por hacer.

"Tengo el corazón roto con el asunto de José María Ángel. Me quedo con su ejemplo"

¿La manera de llegar al cargo es la más ingrata? Lo digo por la salida de su predecesor, José María Ángel.

Absolutamente. Tengo el corazón roto con esto, porque José María es una persona a la que quiero, con la que he compartido muchísimos momentos.

¿Ha hablado con él en estas semanas?

Hablé después de dejar el cargo. Me quedo con su ejemplo y su trabajo al frente del comisionado.

¿Le ha dado algún consejo?

El mejor es su ejemplo de cercanía, de diálogo con los alcaldes, de capacidad para intentar resolver los problemas que se van planteando, pero sobre todo estar ahí desde el primer momento.

¿Le ha explicado algo de lo que pasó con su título?

Él tendrá que explicar esas cosas donde corresponda, no a mí, y no entraré en valoraciones.

¿Defiende a José María Ángel?

Defiendo su trabajo en todos los cargos que ha ostentado. La mejor defensa es su trayectoria.

¿El Gobierno está orgulloso de su acción con los afectados de la dana?

El Gobierno lo que ha intentado e intentará es poner todos los esfuerzos al frente de la reconstrucción. Es una situación difícil. Nos encontramos con un territorio que está roto y que tardará mucho tiempo en curar y ahí van a tenernos siempre.

¿En diez meses se ha conseguido lo suficiente?

Se han conseguido muchas cosas, pero quedan muchas por conseguir. Y lo vamos a hacer conjuntamente con las asociaciones de víctimas, los alcaldes y los comités locales de reconstrucción.

Se han dado más de 6.000 millones de un total de 16.600 movilizados. ¿No es una cifra demasiado baja que señala que algo no funciona?

Al contrario. Son cifras que señalan que algo funciona, porque 16.600 millones es una cantidad muy grande para la reconstrucción. Es la primera vez que el Gobierno de España financia al 100 % obras para la reconstrucción de infraestructuras municipales. Hemos dedicado a ello 1.750 millones. Además, hemos puesto a Tragsa como mecanismo de reconstrucción para que pueda ayudar a los ayuntamientos. ¿Es mucho, es poco? Hemos hecho muchos esfuerzos y la reconstrucción va para largo. No pensemos que es cuestión de dos días. Se hicieron todas las obras de emergencia que permitieron una conexión y se volvió a una cierta normalidad, pero hay muchas infraestructuras dañadas y tardará años en poder volver a ser igual que antes. Entiendo que a las personas afectadas les parezca un procedimiento lento y empatizo con ellos, pero si vamos a otros países son mucho más lentos. En ningún sitio se financia la reconstrucción a los ayuntamientos al 100%.

¿Con los afectados se ha hecho suficiente? Diana Morant decía hace unos días que ha habido un problema de demanda para no invertir más dinero.

La cuestión está en que el Gobierno ha movilizado 16.600 millones y todo el dinero que sea necesario se va a invertir. Si se gasta menos, tampoco pasa nada, es porque se necesita menos dinero. Pero no habrá nada en lo que se necesite dinero donde el Gobierno de España no vaya a invertir.

No se va lento en la reconstrucción, entonces.

Entiendo la sensación de lentitud, pero estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que sea todo lo rápido posible. Tengamos en cuenta también que estamos hablando de dinero público, de todos los ciudadanos, y el gasto tiene que aunar control y celeridad. Lo que no vamos a hacer es que 16.600 millones sean adjudicados a dedo. Tenemos que ser serios.

"El dinero no lo es todo en la reconstrucción y tampoco es una competición con la Generalitat"

Hablando de celeridad, Carlos Mazón ha anunciado 350 millones adicionales sin burocracia. ¿Ha tomado la delantera en resarcir a a los damnificados?

El dinero nunca podrá resarcir a los damnificados. Las personas que han perdido a un ser querido, eso no se puede resarcir con dinero. La reconstrucción va más allá y no es una cuestión de dinero, es que se haga con las víctimas y desde la evidencia científica. El dinero es un medio para la reconstrucción, pero no puede ser un fin.

¿Se refiere a diseñar la reconstrucción hablando con los afectados?

Y siendo transparentes. Quiero decir que el dinero no lo es todo en la reconstrucción y que tampoco es una competición. Además, me parece que un señor que todavía no ha llegado a la reconstrucción no puede tomar la delantera en nada.

¿Existe relación con el Consell de Mazón?

Esta mañana mismo [el jueves de esta semana] hemos tenido una reunión entre el conseller de Medio Ambiente y el secretario de Estado de esta área para ver los proyectos en los que pueden colaborar y cooperar.

Zulima Pérez. Comisionada por el gobierno para la reconstrucción de la dana / Fernando Bustamante

No son muy habituales esas reuniones.

No es verdad. Son mucho más habituales de lo que pensamos. Existe más cooperación de la que nos hacen pensar. De manera interesada se ha lanzado un mensaje de que cada uno va por su lado y que esto es un desastre y quiero absolutamente desmentirlo.

Entre las altas instancias no ha habido mucha colaboración, ¿no?

¿A qué se refiere?

¿Usted ha hablado con Carlos Mazón?

No. Yo voy a hablar y me voy a sentar con el vicepresidente para la reconstrucción.

"La cooperación no es una foto para dar visibilidad a alguien que no ha estado en la reconstrucción"

¿Tiene fecha?

No. Yo creo que lo que se quiere ahora es una foto para dar visibilidad a alguien que no ha estado en la reconstrucción, no ha estado donde tenía que estar y ahora quiere sumarse a todo aquello que se hace en la reconstrucción. La cooperación no es una foto, es trabajo efectivo entre administraciones y eso se está produciendo en los niveles más bajos. Las fotografías son secundarias.

¿Están los municipios más afectados preparados para el otoño si llegan nuevas lluvias fuertes?

Somos conscientes de que preocupa mucho. Estamos poniendo todo el esfuerzo para que se llegue lo más preparado y sea lo más rápido posible. Me gustaría saber si la Generalitat está preparada, porque frente a las lluvias una parte muy importante es la prevención y el aviso.

¿El tema del alcantarillado, por ejemplo, a quién compete?

Es municipal, pero vamos a financiar todas las obras relacionadas con el alcantarillado. Son 416 millones que se van a dar a las operadoras y a los municipios que no tengan operadora. No es que no se haya hecho nada. Aunque el dinero se vaya a dar ahora, las operadoras ya han actuado en la red. Esto será para mejorar, porque son unas obras que tienen una cadencia de cuatro años, porque son muchísimos kilómetros, pero, insisto, ya se han realizado actuaciones y todos nuestros esfuerzos se han puesto para minimizar cualquier tipo de riesgo.

¿Hay que crear una comisión entre el Gobierno y la Generalitat?

Yo soy una firme defensora de las relaciones intergubernamentales. Las competencias no son compartimentos estancos, pero si una comisión es para una foto no sirve para nada y no es necesaria.

¿Es normal que el presidente del Gobierno no haya vuelto a pisar la zona dana después de lo que pasó en Paiporta el 3 de noviembre de 2024?

El presidente ha vuelto a Valencia a reunirse con las víctimas, los colectivos más afectados, y además asumió una serie de compromisos, algunos de los cuales no están en el ámbito de nuestras competencias y los estamos llevando a cabo. Por ejemplo, los ascensores: hemos liberado muchísimas horas de mano de obra con una moratoria y hemos priorizado a los a los vecinos que tienen algún problema de movilidad.

¿Con el vicepresidente Gan Pampols ha hablado?

Fue de las primeras personas que me llamó para felicitarme. Todavía no nos hemos reunido ni hemos concretado más, pero me reuniré.

¿Tiene alguna valoración de su proyecto de reconstrucción, el Plan Endavant?

Lo que me preocupa es el plan de prevención de la Generalitat, más que su plan de reconstrucción.

Gan Pampols decía hace unas semanas que con todo lo de la dana hay una campaña electoral permanente. ¿Comparte esa impresión?

Si el president de la Generalitat dijo que ligaba su futuro a la reconstrucción, es que para él esto es una campaña electoral. Es él quien ha convertido la reconstrucción en una campaña electoral. Para nosotros, la reconstrucción es una obligación moral de estar al lado de los ciudadanos y una constatación de que las políticas socialdemócratas funcionan.

Gan Pampols también puso una fecha de fin a su trabajo, posiblemente antes de que acabe el año. ¿Usted también tiene una fecha de cierre de su misión?

Los comisionados especiales para la reconstrucción son temporales. Si durara poco y se suprimiera el comisionado sería una buena señal, porque significaría que ya se ha llegado a una normalidad. El president Puig acuñó un término en la pandemia que me gusta mucho, el de normalidad mejorada, y también la espero ahora: poder ser mejores en el futuro. n