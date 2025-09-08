El Imserso anuncia el inicio de las reservas de los viajes del Imserso para octubre

Las reservas de los viajes del Imserso 2025-26 ya tienen fecha oficial de inicio para los mayores españoles y valencianos. Y será más tarde de lo inicialmente previsto. Según ha desvelado el Ministerio de Derechos Sociales esta mañana a través de un comunicado, será finalmente en octubre -y no en septiembre, lo que obligará casi con total seguridad a postergar el día en el que arranque oficialmente el programa- cuando la elección de los trayectos de cara a la nueva temporada dé comienzo. Una nueva elección que -indica el área que dirige Pablo Bustinduy- se podrá hacer "a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias (www.turismosocial.es, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular), introduciendo su DNI y su clave de acreditación, o bien en cualquiera de las agencias de viaje autorizadas solo con el DNI".

El día de comienzo de las reservas

Pero, como suele ser habitual, no todos los usuarios del programa podrán escoger viajes el mismo día. En concreto, para aquellos viajeros que partan de la Comunitat Valenciana, el día que se marca en el calendario para poder realizar esas reservas será el 6 de octubre. Esa jornada -igual que sucederá en Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco- será en la que se puedan elegir una de las 879.213 plazas que se ofertan, la mayoría de las cuales (440.284) van destinadas a la costa peninsular, mientras que 228.142 son de turismo de costa insular y 210.787 más para el turismo de escapada. Dos días después, el 8, se abrirá el plazo de inscripción para los 'senior' del resto de autonomías: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Mayores paseando por la playa de Benidorm, en una imagen de archivo. / David Revenga

No obstante, quienes quieran reservar sus viajes, previamente deberán recibir la carta enviada por el Imserso con su clave de acreditación. Más de 2,8 millones de misivas, según ha desvelado el Instituto, se enviarán durante este mes de septiembre a las 4.387.854 personas acreditadas, un documento con el que también se indicará con precisión el citado día "a partir del cual pueden reservar sus viajes y permitiendo hacerlo de forma escalonada".

Suplementos y tarifas más baratas

Hay que recordar que, en esta ocasión, el Imserso llega con dos grandes novedades. Por un lado, la introducción de "una tarifa reducida para un total de 7.447 plazas destinadas a los y las pensionistas con menos recursos". O lo que es lo mismo, que aquellas personas que reciban "una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje".

Por otro lado, menos consenso han generado los dos suplementos, de 100 euros cada uno que se tendrán que pagar en algunos casos. El primero se aplicará para aquellos que decidan viajar en temporada alta -que en Canarias es en diciembre, enero y febrero y en las autonomías peninsulares y Baleares, en octubre, mayo y junio- y, el segundo, será en caso de que "las personas realicen más de un viaje durante la temporada y se irá aplicando de manera sucesiva a partir del segundo al reservar". Serán un coste extra para unos precios que en esta edición han subido entre 8 y casi 29 euros dependiendo del lugar escogido. Con ello, dependiendo del destino elegido o si ese viaje se hace con transporte o no, el importe a desembolsar por los valencianos irá desde los 132,91 euros a los 464,72.