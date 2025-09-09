El PP no aclara los horarios de Mazón el 29-O y Vox rechaza citar a Vilaplana en las Corts

La agitación que PSPV y Compromís han mostrado tras la carta abierta de Maribel Vilaplana no se ha notado en la bancada de la derecha. Si socialistas y valencianistas han incidido en la misiva de la comunicadora sobre su comida con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, tratando de subir el termómetro apuntando a las "contradicciones" y "mentiras" del jefe del Consell sobre ese día, PP y Vox se han quedado más bien fríos, sin que ninguno cambie el paso ni el tono sobre lo que ocurrió la catastrófica jornada de la dana.

De momento, lo que ambos partidos han dejado claro es que Vilaplana no comparecerá en las Corts. No estaba dentro del plan de trabajo aprobado hace ya medio año por ambas formaciones y las revelaciones de la carta, donde cuenta que salió de El Ventorro pasadas las 18:30 horas y no a las 17:30 horas como había dicho en un inicio, no han modificado esta intención. Ni siquiera de parte de Vox, principal aliado del Consell de los 'populares'.

Así lo ha manifestado este martes su portavoz, José María Llanos, tras la junta de síndics en la que ha asegurado que no tienen interés en las declaraciones de un "particular" que come con el president. "Solo nos interesan las declaraciones que tenga que hacer el señor Mazón", ha indicado precisando que el dirigente del PPCV sí que tendrá que acudir (como está previsto) a la comisión de las Corts, algo que no se hará con Vilaplana, a quien la izquierda sí prevé citarla en el Congreso.

Llanos, de hecho, ha evitado posicionarse sobre la carta de la periodista y las nuevas informaciones que da del itinerario del jefe del Consell. "No pensamos nada respecto a la carta, estamos a la espera de las declaraciones que se hagan en la comisión de investigación y en los tribunales si los jueces lo consideran oportuno", ha agregado el dirigente voxista quien tampoco ha entrado en si cree o no a Mazón en sus distintas versiones sobre el 29-O.

"No pregunté"

No ha alterado tampoco el discurso al síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, quien, sin embargo, ha evitado aclarar si sabía o no dónde estaba Mazón a las 19 horas, momento en el que ha recordado que hablaron. "No le pregunté dónde estaba", ha indicado el también número dos de los 'populares' valencianos quien ha insistido en que la carta no contradice en ningún caso la versión de su jefe de filas de lo que había dicho hasta ahora: que tuvo un almuerzo de trabajo y después se fue al Palau de la Generalitat y luego al Cecopi.

"En los tres sitios que dijo es donde estuvo", ha remarcado Llorca que ha insistido que en ningún momento se ha dicho lo contrario. Así, ha reclamado "separar el grano de la paja" para evitar caer "en el relato político" y ha esgrimido que lo importante de ese día "no es estar, sino recibir la información que toca", una de las principales faltas según su percepción. "Faltó mucha información", ha incidido apuntando a Aemet y la CHJ, una información que, según ha indicado, no hubiera cambiado de haber estado el 'president' en el Cecopi donde estaban "los responsables del gobierno valenciano que debían estar".

La postura es totalmente distinta para PSPV y Compromís que han señalado la carta como la evidencia de que Mazón ha mentido otra vez sobre lo que hizo aquel 29 de octubre. Es más, el síndic socialista, José Muñoz, ha acusado al PP de poner el Debate de Política General el 23 de septiembre y no la semana que viene para "echar tierra" sobre el tema de la carta y evitar hablar de ello mientras el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciado que la primera medida que presentará su partido en ese foro será pedir la dimisión del jefe del Consell.