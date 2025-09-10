Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar algunas viviendas

El desalojo se ha realizado de manera preventiva en las cercanías de la Fuente del Ciprés, pero no hay riesgo ni para las personas, ni para las viviendas - Los bomberos han cortado la CV425 entre Buñol y Alborache

INFORMACIÓN

Redacción Levante-EMV

València

El Centro de Coordinación de Emergenciasde la Generalitat Valenciana ha establecido la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) por un incendio forestal en Buñol por lo que la Guardia Civil ha desalojado algunas viviendas dispersas. El desalojo se ha realizado de manera preventiva. No hay riesgo ni para las personas, ni para las viviendas.

Los bomberos también han cortado la CV425 entre Buñol y Alborache. En estos momentos, están movilizadas tres dotaciones de bomberos de Requena, Chiva y Torrent, dos coordinadores forestales y un técnico forestal del Consorcio, así como siete unidades de Bombers Forestales de la Generalitat.

Fuente del Ciprés

El incendio se ha declarado este miércoles, alrededor de las 20.28 horas, en las cercanías de la Fuente del Ciprés en Buñol, según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

A las 20.56 horas, Emergencias ha establecido la situación 1 del PEIF. Los bomberos siguen trabajando en las tareas de extinción del fuego.

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

