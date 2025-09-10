Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El oficial de guardia de Bomberos declara que Emergencias fue advertida a las 17.30 horas que "el Poyo iba al límite de agua"

Achaca a Emergencias que no vigilaran más horas el barranco del Poyo

Confirma que se les retiró a la base porque "porque se entendía que se hacía comprobación del nivel del agua por el aviso especial de crecida" pero descendió al mediodía

Así estaba el barranco de Poyo el día después de la dana

Así estaba el barranco de Poyo el día después de la dana

Salvador Planells Gimeno

Laura Ballester

València

El oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de València el 29 de octubre, Manuel Alonso, que ha iniciado las declaraciones del medio centenar de testigos pendientes en la causa de la dana ha achacado a Emergencias que no vigilaran más el barranco del Poyo. El oficial jefe de los bomberos es un testigo clave porque era el oficial-jefe de guardia el día de la dana en el que fallecieron 228 personas. Y es también quien firma los tres informes remitidos desde el Consorcio Provincial de Bomberos al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, que investiga la causa de la dana.

Manuel Alonso ha explicado que a las 14.43 horas se les retiró del barranco del Poyo porque el nivel del agua había bajado. "Solicitamos instrucciones al centro de comunicación del consorcio y se les retira a la base, porque se entendía que se hacía comprobación del nivel del agua por el aviso especial de crecida", ha explicado, según fuentes conocedoras de su declaración.

El oficial de guardia de Bomberos también ha declarado ante la jueza y el fiscal de la dana que Emergencias fue advertida a las 17.30 horas que "el Poyo iba al límite de agua". Una hora antes de que se desbordara el barranco y más de dos horas antes de que se enviara el Es Alert de las 20.11 horas.

"A las 17.30 horas, desde la calle Virgen del Olivar 27 de Riba-roja nos comunican, que el barranco del Poyo va al límite de agua, esto se comunica al Centro de Coordinación de Emergencias", ha declarado el testigo.

"¿Estos avisos pudieron llegar a conocimiento del centro de coordinacion de emergencias?", se le ha preguntado, a lo que el oficial de guardia de los bomberos ha explicado que "es el centro de Coordinación de Emergencias quien lo emite. No es una llamada a la Policía Local, por ejemplo, sino que una persona llama al 112 y a ellos les llega a traves del Coordcom (la caja negra de las comunicaciones de Emergencias). Todas las comunicaciones que hace el particular van al 112, y es el Centro de Coordinacion de Emergencias quien da traslado a ellos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Así puedes conseguir el C1 de valenciano sin hacer un examen
  3. Aemet extiende la alerta por DANA para el miércoles: ya son 243 municipios de la Comunidad Valenciana en riesgo importante
  4. A1, A2, B1, B2 o C1, ¿qué título de valenciano te corresponde según tus estudios?
  5. C1 y B2 de valenciano: cómo solicitar el título gratis, paso a paso
  6. Habla el marido de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA: 'Felizmente divorciado...
  7. Las notas no valen: estos son los papeles que necesitas para que te den el título de valenciano
  8. Alerta en la Comunidad Valenciana: la AEMET avisa de una nueva DANA

El oficial de guardia de Bomberos declara que Emergencias fue advertida a las 17.30 horas que "el Poyo iba al límite de agua"

El oficial de guardia de Bomberos declara que Emergencias fue advertida a las 17.30 horas que "el Poyo iba al límite de agua"

Sanidad endurece las multas hasta 60.000 euros por agredir al personal sanitario

Sanidad endurece las multas hasta 60.000 euros por agredir al personal sanitario

Emergencias insiste en la "imprevisibilidad" de las lluvias pero no cree que se alcance el nivel rojo

Emergencias insiste en la "imprevisibilidad" de las lluvias pero no cree que se alcance el nivel rojo

El PP no aclara los horarios de Mazón el 29-O y Vox rechaza citar a Vilaplana en las Corts

El PP no aclara los horarios de Mazón el 29-O y Vox rechaza citar a Vilaplana en las Corts

Emergencias activa el nivel 1 por el riesgo de inundaciones en toda la Comunidad Valenciana

Emergencias activa el nivel 1 por el riesgo de inundaciones en toda la Comunidad Valenciana

"Maribel Vilaplana no es una víctima más, tiene la responsabilidad de encubrir una mentira"

"Maribel Vilaplana no es una víctima más, tiene la responsabilidad de encubrir una mentira"

Emergencias vigila si se activa la alerta roja por lluvias ante un episodio "muy inestable"

Emergencias vigila si se activa la alerta roja por lluvias ante un episodio "muy inestable"

La jueza de la dana rechaza pedir el audio de À Punt del Cecopi y la localización del móvil de Pradas y Argüeso

La jueza de la dana rechaza pedir el audio de À Punt del Cecopi y la localización del móvil de Pradas y Argüeso
Tracking Pixel Contents