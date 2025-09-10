Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pradas en el Cecopi del 29-O: "Llamad a Polo, que a mí no me apetece"

La exconsellera de Justicia e Interior, investigada por los 228 fallecidos de la dana, dio instrucciones sobre el Es Alert, según revela una información adelantada por RTVE

Asistentes presenciales a la reunión del Cecopi en la único foto que existe del 29 de octubre.

Asistentes presenciales a la reunión del Cecopi en la único foto que existe del 29 de octubre. / Levante-EMV

Laura Ballester

València

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, mando único de la emergencia el día de la dana, aseguró durante el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, que alguien llamara a Pilar Bernabé (delegada del Gobierno) y Miguel Polo (presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar) que estaban conectados en remoto, tras el primero de los dos recesos que se produjeron en la reunión. En ese interín se escucha decir a Pradas: "Llamar a Polo, que a mi no me apetece", según se escucha en una grabación de las horas críticas de la reunión del Cecopi, adelantada por Radio televisión española (RTVE).

En esta misma grabación también se escucha a Salomé Pradas dar indicaciones sobre la redacción del mensaje de alerta a los móviles Es-Alert, a pesar de que cuando declaró como investigada responsabilizó a los técnicos de las decisiones adoptadas en la elaboración de la alerta que la jueza de la dana considera "errónea y tardía".

Así se desprende de una grabación de las horas críticas de la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) a la que ha accedido RTVE. El vídeo corresponde a las 19:00, cuando la situación ya era grave y el barranco del Poyo estaba inundando Paiporta. En él, se escucha a Pradas pedir que se incluyan "las vías de comunicación": "Ponemos también las vías de comunicación, que solo serán el 112, el Twitter oficial de Emergencias de la Comunidad Valenciana y À Punt", la televisión autonómica valenciana. "Hay que especificarlo, meterlo en el texto, por favor, lo de @112 y lo de À Punt", insiste la exconsellera de Interior.

