Sanidad endurece las multas hasta 60.000 euros por agredir al personal sanitario

Agredir al personal sanitario conllevará una multa de hasta 60.000 euros en los casos más graves en los centros de salud y hospitales valencianos. Esa es la cantidad máxima establecida por la Conselleria de Sanidad en la modificación de la ley 10/2014 de salud de la Generalitat Valenciana, con la que prevé endurecer las penas para las personas que agredan a los profesionales de la sanidad pública valenciana y establece sanciones económicas propias para la autonomía valenciana; hasta ahora, la norma no fijaba cantidades específicas y dependía de lo marcado en la normativa nacional, concretamente en el Código Penal porque el personal sanitario es considerado autoridad desde 2015.

Según se incluye en el borrador del texto, al cual ha podido tener acceso Levante-EMV, del mismo grupo que INFORMACIÓN, la legislación establece como agresión "toda conducta constitutiva de falta de respeto, insulto, vejación, injuria, acoso, calumnia, amenaza, intimidación, coacción o ataque -físico o verbal, o atentatoria contra la libertad sexual, ejercida por pacientes, personas usuarias, familiares o acompañantes contra el personal de las instituciones sanitarias". El incidente denunciado puede darse dentro de las instalaciones sanitarias, pero también fuera de estas; basta con que la agresión esté vinculada a su desempeño profesional. En adición, también se considerarán infracciones otros supuestos, como el deterioro o destrucción de las instalaciones y equipamientos, así como alterar o perturbar el normal funcionamiento de los centros sanitarios.

Otra de las novedades incluidas en el borrador es la posibilidad de renunciar a atender a un paciente, siempre que este no quede desatendido, si previamente el profesional ya ha sido objeto de una agresión o en una serie de supuestos que deberán especificarse en el futuro.

Cuánto se pagará

Dependiendo de la gravedad de cada denuncia y acción, Sanidad establece tres umbrales económicos, que se sumarán a otras sanciones administrativas incluidas el Código Penal, como el ingreso en prisión de entre uno o cuatro años. Estas franjas son las siguientes:

Las infracciones leves podrán acarrear una multa de entre 500 y 5.000 euros ;

podrán acarrear una multa de ; las consideradas graves , de entre 5.001 y 15.000 euros ;

, de ; y las muy graves se moverán en un rango sancionador desde 15.001 y hasta 60.000 euros.

Cuando se apruebe la norma, la Comunitat Valenciana seguirá la senda de otras autonomías que ya han incluido -o están en proceso- multas económicas para este tipo de delitos. En Galicia, por ejemplo, la sanción máxima se queda en 15.000 euros; y, en Castilla-La Mancha, el umbral es mucho mayor, ya que puede ascender hasta los 600.000 euros, según lo establecido en la ley 5/2010 sobre deberes y derechos en materia de salud de la autonomía.

Un problema en serio auge

Las agresiones al personal sanitario se han convertido en un problema en claro auge en todo el país. Según las últimas cifras oficiales de la Conselleria de Sanidad, en 2024 se denunciaron 1.356 incidentes, el máximo de la serie histórica; son cuatro al día. No solo se registró un incremento del 13,7 % respecto al año anterior, sino que los casos se han multiplicado por 45 en 15 años; el primer dato registrado, durante el ejercicio 2010, contabilizó 29 denuncias. En toda España, la cifra ascendió a 17.070 denuncias, con un crecimiento del 16 % en un solo año. La media es de 47 al día.

En la Comunitat Valenciana, ocho de cada 10 agresiones en 2024 fueron de tipo verbal y casi dos de cada 10, el 16,3 %, fueron físicas; el total de esto último son 221. Por provincias, se registraron 517 agresiones a personal sanitario de Alicante (103 físicas y 414 verbales), 140 en centros sanitarios de Castellón (15 físicas y 125 verbales) y 699 en València (103 físicas y 596 verbales).

Sin embargo, todos los sectores implicados insisten en remarcar que los datos oficiales están infrarrepresentados porque no todas las agresiones se denuncian. En este sentido, un estudio reciente realizado por CCOO -se publicó en mayo de este año- concluyó que el 44,9 % de las enfermeras valencianas se ha planteado abandonar la profesión en algún momento y, además, siete de cada 10 reconoce haber sufrido una agresión física, verbal o psíquica por parte de algún paciente o familiar a lo largo de su carrera profesional.

Una enfermera vacuna a una mujer mayor. / EL PERIÓDICO

Reacciones sindicales

Sanidad presentó el borrador a los sindicatos en la mesa sectorial celebrada la pasada semana. Y, a diferencia de lo habitual, parece contar con el respaldo de las organizaciones sindicales. Desde UGT defienden que es "prioritario garantizar la protección" del personal sanitario y manifiestan "tolerancia 0" contra este tipo de delitos. Sin embargo, reclaman a Sanidad la constitución del Observatorio de Agresiones, pendiente desde hace tres años; fuentes oficiales del departamento de Marciano Gómez dijeron que se constituirá "próximamente" el pasado mes de mayo.

Por su parte, CCOO celebra la modificación de la norma, pero cree necesario citar "expresamente" la violencia ejercida a través de las redes sociales, así como las agresiones digitales. Pese a esto, reconocen el "compromiso" de Sanidad por mejorar la protección de los profesionales y aplauden la inclusión de medidas "reclamadas" por su organización desde hace años.

Desde hace años, la Generalitat promueve varias campañas de sensibilización. Una de las últimas fue bajo el lema "Agredir al personal sanitario es delito. Y tiene impacto en la atención que recibes", con la que quisieron concienciar a la ciudadanía del delito que supone las agresiones al personal sanitario, la cual conlleva una pena, sanción o multa. Ahora, puede ser de hasta 60.000 euros una vez la norma se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).