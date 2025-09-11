Bernabé, sobre el vídeo del Cecopi: "Es la prueba de que el Es-Alert estaba a las 19 horas"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado este jueves al ser preguntada por las imágenes del Cecopi del día 29 de octubre reveladas por TVE que estas evidencian que el mensaje del Es-Alert estaba "estaba escrito antes de las siete de la tarde". "Es la prueba clara", ha incidido apuntando al vídeo en el que se ve y oye a la exconsellera Salomé Pradas dictar instrucciones para incorporarlas al SMS que acabaron recibiendo los móviles de la provincia de Valencia a las 20:11 horas.

Bernabé ha considerado que es una "realidad incontestable" que ese mensaje estaba preparado a las 19 horas, algo que, ha remarcado, ha venido "sosteniendo desde el primer día". "Pone de relieve a quienes hesde el primer día hemos dicho siempre lo mismo", ha reivindicado. Las imágenes, grabadas por À Punt en un mudo y que han acabado siendo publicadas este miércoles por TVE, son de las 19:02 horas de la tarde del 29-O en un momento del receso de la reunión telemática donde estaban conectadas las agencias estatales.

A esa hora ya estaba escrito el mensaje, según ha incidido la dirigente socialista, pero el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, seguía sin "estar atento" a la situación que se estaba viviendo. "Su obligación era estar pendiente, no estar hasta las siete de la tarde en El Ventorro y no cogerle a su consellera el teléfono en los momentos más trágicos", ha señalado, ahondando en la nueva versión de Maribel Vilaplana en la que explicó en una carta abierta que no salió del restaurante donde comió con el 'president' hasta las 18:30-18:45 horas.

Cecopi del 29 de octubre, con Salomé Pradas y Emilio Argüeso. / EUROPA PRESS

Asimismo, Bernabé ha apuntado a que una de las primeras imágenes que se ve en este vídeo filtrado es el de una pantalla en negro donde estaba conectada ella misma desde Delegación de Gobierno. Esta instantánea también prueba, según ha indicado, algo que dijo en su día: que les habían "desconectado" desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Es a esa hora cuando, tal y como se muestra en la pieza audiovisual, Pradas le pide a la dirigente socialista que se conecte a la reunión por teléfono. "Y yo le contesté que ya estaba conectada", ha indicado.

"Había pereza"

Otro de los puntos destacados de ese vídeo por el que ha sido preguntado Bernabé es cuando Pradas pide que alguien llame a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque a ella no le apetece. "Es una evidencia de que en todo el Gobierno había pereza", ha sostenido la representante del Ejecutivo central que ha remarcado que durante aquella jornada ella fue la dirigente política que más tiempo estuvo en línea, más de 700 minutos, algo más de 11 horas, una situación que, ha dicho, "es un contraste con la despreocupación y la pereza" del Consell.

Las referencias al presidente de la CHJ también le han servido a Bernabé para defender su papel, criticar que el Ejecutivo autonómico haya intentado hacer de él una figura sobre la que cargar la "falta de información" cuando la entonces consellera tenía "poca gana" de hablar con él y ha asegurado que el próximo día 19, el viernes que viene, acudirá al juzgado "y podrá explicar exactamente todo lo que vivió y todo lo que pasó". "Desde luego, sin ningún tipo de cambio de relatos como ha hecho el Gobierno de la Generalitat", ha agregado.