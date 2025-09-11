El Gobierno sale "al rescate" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua tras el recorte de PP y Vox

El Gobierno de España, "al rescate" de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha anunciado este jueves que el ministerio que ella misma dirige aprobará una subvención directa a la AVL de 200.000 euros para paliar el recorte que sufre el organismo estatutario en los últimos presupuestos autonómicos que el PP pactó con Vox y que supusieron un hachazo a sus recursos financieros del 40 % respecto al año anterior.

"Vamos a salvar la Acadèmia", ha señalado Morant, dirigiéndose durante su conferencia en el Hotel Las Arenas a la presidenta del ente, Verònica Cantó, presente en el acto. En este sentido, ha asegurado que los 200.000 euros serán para ejecutar este año, pero que esta cuantía se "consolidará" y aumentará en los próximos años hasta los 338.000 euros. "El Ministerio de Ciencia entra a reconocer la Acadèmia de la Llengua y a fortalecerla", ha indicado.

Morant ha defendido esta apuesta por la AVL frente a los "defensores de pacotilla del valenciano" que, ha señalado, "me prohíben en el senado hablar en valenciano", están "en contra hablar en valenciano en Europa" o "han quitado contenidos en valenciano en À Punt". La nueva subvención para la AVL se aprobará, ha señalado, en uno de los "próximos" consejos de ministros y pretenderá paliar parte de los 760.000 euros que ha visto menguados la institución.

Morant junto a Bernabé a la llegada al acto, este jueves. / Miguel Ángel Montesinos

La dirigente socialista ha hecho este anuncio después de contraponer su labor en el Gobierno de España con la del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en beneficio de los valencianos. "Si nos ponemos a comparar mi trabajo con el de Mazón considero que estoy haciendo mucho más por los valencianos desde el ministerio que un president que no ejerce el autogobierno y que ha borrado a la Generalitat de todas las crisis y necesidades", ha indicado.

Que "no moleste"

Esa combinación de su gestión dentro del Consejo de Ministros para contrarrestar las medidas del Ejecutivo autonómico es la idea dentro de la "alternativa" que la líder del PSPV quiere trasladar en su batalla política para alcanzar la Presidencia de la Generalitat sean cuando sean las elecciones, de las que ha vuelto a pedir un adelanto. También es una forma de despejar las dudas por su doble condición de Gobierno en un lado y jefa de la oposición en otro. "Pienso como valenciana y defiendo los derechos de los valencianos como ministra y secretaria general", ha incidido.

"Me siento orgullosa de estar sentada en el Consejo de Ministros que pone medidas contra el genocidio de Gaza, activa inversiones para la gigafactoría en Sagunt, pone en marcha las infraestructuras del corredor mediterráneo o moviliza una cantidad histórica para dar respuesta a la emergencia de la dana", ha dicho. Es decir, para Morant, lejos de que estar en el Gobierno suponga un desgaste, algo en lo que ahonda el PP al considerar al PSPV el "más sanchista" de todos, tiene el lado positivo del BOE y el chorro económico estatal.

"Más que Mazón"

No obstante, el caso en el que más ha incidido como ejemplo de esta doble responsabilidad que le permite activar políticas en beneficio para la Comunitat Valenciana es la condonación de la deuda. Serán 11.200 millones (siempre que el Consell la acepte), una propuesta con la que ha defendido que en caso de salir adelante habrá "aportado más a la Comunitat Valenciana que lo que ha aportado Mazón" como 'president'. Es más, sobre esta, de carácter voluntario para las autonomías, ha pedido al jefe del Consell que "al menos que no moleste, que no sea un peso muerto".

La expresión la ha reutilizado posteriormente sobre el dirigente del PPCV al achacar los problemas en vivienda, educación o sanidad, todo competencias autonómicas ante las que, ha reprochado, "Mazón tira balones fuera". Ella, en cambio, ha mostrado su intención de ser presidenta de la Generalitat "para gobernar y tomar decisiones". Es su llamamiento a ser la "alternativa" que considera que ya está en marcha, a "no resignarse" y a construir un "futuro de esperanza".