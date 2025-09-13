El verano acaba con el doble de playas cerradas por contaminación que en 2024

El cierre temporal de las playas para el baño se ha repetido a lo largo del verano en varios puntos del litoral de la Comunitat Valenciana debido a la contaminación. En Alboraia, Orihuela, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Daimús… y así hasta en 33 playas distintas, el doble de las clausuradas el año anterior. Así lo recoge el balance de la temporada turística realizado por la Conselleria de Medio Ambiente. Esto supone que una de cada siete playas, el 14,8 %, han restringido el baño en la costa valenciana de forma puntual entre junio y septiembre; algunas de ellas, en más de una ocasión, como ocurrió en Alboraia. La mayoría de los cierres se han producido en la provincia de Valencia, que ha visto como 24 de sus playas se han tenido que cerrar; 10 en la de Alicante y las tres restantes, en Castellón.

El listado de cierres es el siguiente:

Playa de La Goleta de Tavernes

Playa de Daimuz

Playa de Xeraco

Cala Cerrada de Orihuela

Playa de Miramar

Playa dels Fonts Alcala de Xivert

Playa del Perello

Playa Motilla, con dos cierres

Playa Palmeretes

Paya la Solsida de Altea

Playa de Fuentes del Algar de Callosa d’en Sarrià

Playa de Serradal de Castellón de la Plana

Playa del Pinar de Castellón de la Plana

Playa Arena-Bol de Calpe, que cerró dos veces

Playa de Port Saplaya de Alboraya

Playa Peixets de Alboraya

Playa Dosel de Cullera

Playa Rabadells de Oliva

Playa Mareny de Barrequetes de Sueca, que clausuró en dos momentos distintos

Playa Arbre del Gos

Playa Albufereta de Alicante

Gorgo de la Escalera de Anna

Playa Molins,

Les Marines

Punta del Raset de Denia

Playa Mal Pas de Benidorm

Playa Marenyet de Cullera

Playa Racó de la Mar en Canet

Playa de Masalfasar

Playa de Terranova

Agua Morta-Oliva

Agua Blanca-Oliva

Pau Pi- Oliva

Más de 5.000 análisis

Pese a "estos episodios puntuales", el conseller Vicente Martínez Mus, titular de Medio Ambiente, ha destacado la excelencia de las zonas de baño de la Comunitat Valenciana, como así han constatado los más de 5.000 controles de calidad del agua -a una media de 400 semanalmente- realizados en las 265 playas de la autonomía; 250 marítimas y otras 15 continentales. Sin dar el dato de la temporada, el miembro del Consell ha asegurado que la mayoría de playas obtienen la calificación de excelente -en 2024 fueron 228, el 91 % del total-, por lo que la autonomía se sitúa como una de las regiones "con mayor garantía sanitaria para el disfrute de las playas". De hecho, según explican fuentes de la Conselleria, el número máximo de cierres en una misma jornada ha sido de seis puntos, lo que ratifica la calificación de incidentes aislados.

La Generalitat ya anunció a inicios del verano su intención de incrementar el número de análisis con una estimación de 4.000 en todo el verano, aunque la cifra final se acerca a un millar por encima de lo previsto. La normativa obliga a realizar el muestreo de forma quincenal o mensual, dependiendo de si la playa tiene la denominación de bandera azul o no; pero, en la mayoría de playas, este se ha realizado semanalmente.

Por qué han cerrado las playas

La contaminación o la presencia de bacterias en el agua ha sido la principal causa detrás de la clausura de las zonas de baño; este año, no se ha registrado la fuga de ningún vertido como aceites; sí ocurrió el pasado año en el golfo de Valencia. Según la información difundida por Medio Ambiente, los episodios puntuales de contaminación - todos han sido de corta duración- se han producido por fugas en las redes de alcantarillado municipal, por el arrastre de residuos provenientes de acequias, ríos y barrancos después de episodios de lluvia o por labores de descarga de aliviaderos.

Este año la red de saneamiento está bastante sucia en la provincia de Valencia tras las inundaciones de la dana del 29-O y, por eso, este tipo de causas han provocado la mayoría de incidencia. La dana afectó a 123 depuradoras y más de 150 kilómetros de colectores. De ellos, la mayoría -126 kilómetros- quedaron necesitados de limpieza y los restantes 24 kilómetros quedaron tan inservibles que hubo que reponerlos. Cabe recordar, además, que l'Albufera ha podido conectarse sin límite con el mar después de que la Generalitat eliminara la limitación de apertura de sus golas.

Puntual, pero recurrente

Aunque el balance de Medio Ambiente es positivo y la calificación de la calidad de las playas es positiva cada verano, en 2024 solo dos recibieron un insuficiente; la prohibición temporal del baño es un problema reiterativo cada verano en la Comunitat Valenciana. En 2019, la Generalitat puso en marcha un plan para localizar 'puntos negros' en las acequias y se llegó a aplicar la cloración de once acequias solo en la comarca de l'Horta Nord; una medida que provocó las críticas de varios grupos ecologistas.