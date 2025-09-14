Los 'reclutas' de Gan Pampols que se quedan con el futuro en el aire ante su salida

Francisco Gan Pampols puede ver en el calendario los días que le faltan para dejar de formar parte del Consell. 53 le quedaban el viernes cuando Carlos Mazón anunció su salida el próximo 4 de noviembre, 51 le quedan este domingo, 44 al acabar la semana y así sucesivamente. Lo que es todavía un misterio es si esa misma cuenta atrás que pesa sobre el vicepresidente segundo se puede aplicar sobre la propia Conselleria de Reconstrucción y, sobre todo, sobre los cuatro altos cargos que acompañan actualmente al teniente general retirado en La Cigüeña, base de las operaciones de este departamento.

Si la continuidad de este área dentro del organigrama de la Administración autonómica es todavía una incógnita, más lo es si quienes la componen seguirán. En realidad, una crisis de Consell como la que sobrevuela al Ejecutivo autonómico puede trastocarlo todo, siempre con el limitante de que las competencias pueden llegar a crearse, pero rara vez se destruyen, como mucho se diluyen, y normalmente se trasladan de una conselleria a otra. He ahí donde el futuro de la escuadra en torno a Gan Pampols podría tener su emplazamiento.

En estos momentos, la Conselleria de Reconstrucción dispone de una Subsecretaría, un secretario autonómico para la Recuperación Económico y Social y cuatro direcciones generales de las que, sin embargo, solamente hay dos ocupadas, la del Plan de Recuperación y Reconstrucción y la de Coordinación, Control y Seguimiento y dos vacantes la de Planeamiento, Análisis y Anticipación ante Catástrofes Naturales y la de Relaciones y Gestión con la Administración Central y Europea, un área que vista la poca conexión con el Gobierno central se entiende que esté sin cubrir.

El perfil y la trayectoria previa de cada uno de los responsables que actualmente se encuentran en este departamento puede ser una pista de sus opciones futuras dentro del Ejecutivo autonómico. Por ejemplo, no es lo mismo el caso de Venancio Aguado, general de brigada del Ejército de Tierra e incorporado directamente por Gan Pampols como su mano derecha en la conselleria, que el de Ignacio González Mateos, quien antes de ser llamado a filas como director general del Plan de Recuperación y Reconstrucción estaba en la conselleria de Susana Camarero como director general de Infraestructuras Sociosanitarias.

La vicepresidenta, Susana Camarero, junto al otro vicepresidente, Francisco Gan Pampols, tras el pleno del Consell, este jueves. / EFE/M.Bruque

Ese paso anterior por las estructuras del Consell (más si es cerca de una figura con tanto peso político interno como la vicepresidenta) puede ser una vía que le permita continuar dentro del Gobierno valenciano siempre que la dirección general se disuelva. En su caso, este área que ha sido la encargada de elaborar el Plan Endavant perderá una gran parte de su sentido al haberse aprobado ya este proyecto que figuraba como la gran obra de Gan Pampols.

Perfiles técnicos

Un perfil distinto tienen los otros dos integrantes del escalafón de la conselleria, con una carrera profesional previa en la función pública. Es el caso de Carlos Llopis, subsecretario de la conselleria, quien es funcionario de carrera de la Generalitat y antes de entrar en el Consell ocupaba la dirección territorial de Castellón de la Conselleria de Hacienda. Por su parte, Ana Tortosa dio el salto al Gobierno valenciano desde la SGISE donde ejercía como técnica de formación del Servicio de Bomberos Forestales.

Curiosamente Tortosa entró en el Consell para ocupar el cargo de directora general de Planeamiento, Análisis y Anticipación ante Catástrofes Naturales antes de ser directora general de Coordinación, Control y Seguimiento. Su antecesora en este puesto, Rosa Touris, puede ser uno de los casos que ejemplifiquen cómo un desempeño adecuado abre las puertas a más responsabilidades. Hoy la capitana de la Guardia Civil es directora general de Prevención de Incendios demostrando que el talento no es algo que logren encontrar con facilidad los partidos para sus gobiernos.