Pilar Bernabé: "Ábalos no era ni feminista, ni socialista"

¿Los jueces hacen política?

La inmensa mayoría de los jueces hace un excelente trabajo. Pero es verdad que estamos viendo casos, y el de un juez en concreto que está resultando difícil de digerir.

¿Pedro Sánchez está cansado y desilusionado?

Lo que nos ha transmitido en el inicio de curso a la ejecutiva federal es un chute de energía, pero sobre todo de convencimiento de que tenemos por delante un reto importantísimo. Y es que el país está con una necesidad imperiosa de seguir avanzando y no hacerlo sería una catástrofe para el país.

¿Puede seguir un gobierno sin presupuesto y con muy pocas opciones de aprobar leyes?

El presidente ya dijo que va a presentar el proyecto de presupuestos. El país no ha parado y la economía no ha parado de crecer. Tenemos por delante casi 25.000 millones de euros para seguir avanzando en un modelo de transición económica y de cambio de modelo económico hacia el futuro, porque los gobiernos negacionistas está más que probado que son altamente nocivos para el progreso. Y aquí tenemos el mejor ejemplo.

Redacción Levante-EMV, F. Calabuig

Ábalos dijo que era feminista porque era socialista.

Lo que ha pasado con Ábalos me genera mucho dolor, porque militaba en una agrupación de València. También me genera mucha rabia, y después de escuchar los audios, me genera mucho asco. Es evidente que no lo era.

¿Feminista o socialista?

Ninguna de las dos cosas. Ni yo, ni nadie de mi organización se siente reconocida en esos audios de Ábalos.

¿Si denuncian a un militante socialista por putero, lo expulsan ya o todavía tiene que aprobar alguna resolución?

No, no, ya está en nuestro código ético. Sería una falta grave y se iniciarían los procedimientos que tiene nuestro partido.

Entiendo que incluye a los usuarios de prostitución masculina, ¿no?

Prostitución es la prostitución. El nivel ético del Partido Socialista es incuestionable, es incuestionable. Nosotros nos evaluamos y nos corregimos. El sábado que el Comité Federal del PSOE aprobaba esas medidas, otros estaban ovacionando a Carlos Mazón.

¿Debe dimitir el concejal de Fiestas de Seguridad de Moncada?

El concejal ha explicado cuáles fueron los hechos y a partir de ahí hay un procedimiento judicial en el que yo no voy a entrar porque no tengo la información.

Todas las caras destacables del PSPV tienen cargos en el Gobierno. ¿Se ha desvirtualizado el discurso más valencianista?

El socialismo valenciano tiene un gran peso en el PSOE actural con Rebeca Torró, igual que Arcadi España y por supuesto, con nuestra secretaria general, Diana Morant, a la cabeza.

¿Es la número 4 del PSOE por su gestión como delegada tras la dana?

Eso tendríamos que preguntárselo al secretario general del PSOE. Durante la dana hablé todos los días con el presidente del Gobierno varias veces y en unos momentos muy difíciles. Tomó esa decisión y no puedo sentirme más orgulloso. Es verdad que el nombramiento me pilló en un momento muy complicado para mí y yo, que soy una militante de más.