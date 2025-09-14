Derecho a la información o traición al secreto: expertos en ética se pronuncian sobre el vídeo del Cecopi

“Para que un profesional de la comunicación pueda generar confianza es imprescindible que respete escrupulosamente la confidencialidad de las fuentes y los pactos escritos y no escritos respecto a qué se emite y qué no”. “¿Está legitimada la excepción para romper el pacto implícito de un mudo? Personalmente, creo que sí”. Las valoraciones sobre la emisión en TVE de un vídeo de À Punt grabado en el Cecopi del 29 de octubre que revela que la consellera de Emergencias sí dictó el contenido del ES–Alert el día de la dana han generado esta semana diversas reacciones políticas, profesionales, pero también éticas y deontológicas.

La primera es la del director del Máster en Marketing Político y Comunicación Institucional de la Universidad Católica de Valencia (UCV), Ginés Marco, que cree que las filtraciones “no merecen un aplauso sino un reproche”. La segunda, la del catedrático de Ética Pública y de la Comunicación y profesor de Ética de la Comunicación en la Universidad CEU-Cardenal Herrera, Hugo Aznar, que considera que “si la circunstancia avala que la excepción se dé, se puede romper el pacto implícito” de confidencialidad. En lo que ambos expertos coinciden es en que concurren muchos factores que lo hacen “complejo”: el compromiso de no emitir el sonido de un “mudo”, la filtración de un medio a otro o la estructura de À Punt, donde se disolvió el comité de redacción con el cambio de ley de PP y Vox.

El “mudo”: imagen sin sonido

Un “mudo” es, en periodismo, un vídeo del que se retira el sonido ambiente para su emisión. Desde la dirección de À Punt se explicó que "se enviaron las imágenes al resto de televisiones en el momento álgido de la crisis sin sonido, porque se trataba de un mudo y lo respetó, como es norma". Sin embargo, el miércoles ese vídeo llegó en su versión completa, con sonido, a TVE que sí que lo acabó publicando. Sobre este formato, Ginés Marco considera que es “imprescindible” respetar la confidencialidad y los pactos “escritos y no escritos”, como el de la no emisión del audio. “El principio mínimo es el secreto profesional”, considera.

Pero el mudo, apunta Hugo Aznar, que también pertenece a la Comisión Deontológica de la FAPE, “implica cierto compromiso, pero no es un pacto de confidencialidad explícito, sino implícito”. Un acuerdo claro con las fuentes de no emitir una información sería “casi sagrado”, pero considera que, en este caso, “hay obligación de respetarlo, pero relativamente menor”.

Imagen del Cecopi de los días de la dana, en los que se grabó el vídeo que emitió TVE y sobre cuyas implicaciones éticas debaten los expertos / Redacción Levante-EMV

Filtraciones: de “reprochables” al “alma del periodismo”

Otra particularidad de este caso es que el vídeo lo grabó un equipo de À Punt pero lo emitió Televisión Española, fruto de una filtración. También en este punto discrepan los expertos. “Las filtraciones son hoy el alma del periodismo”, asegura Aznar. El catedrático apunta que, eso sí, al recibir una filtración, el periodista debe evaluar si merece la publicación y verificar su contenido. “Las filtraciones no merecen un aplauso, merecen un reproche”, considera, por su parte, Marco. Son, en el fondo, una “traición a la palabra dada, una ruptura de la lealtad”, que es “el epicentro de todos los principios deontológicos”. “Lo más importante es generar confianza, que está mancillada y dilapidada a marchas forzadas”, subraya.

Y ¿existen normas a las que acogerse? Aznar asegura que hay “distintas culturas” en los códigos deontológicos. “El de la FAPE deja la decisión al juicio moral de los implicados, y la Press Complaints Comission británica recoge el secreto y la confidencialidad, pero añade que en caso de mentiras o interés público, esos principios ceden ante el derecho a la información”. Para Ginés Marco, la norma básica es la Carta Ética Mundial para Periodistas , que en su artículo 4 establece que el profesional “no utilizará medidas desleales para obtener información, imágenes o datos”.

Un proceso judicial y una reunión “a puerta cerrada”

Considera Ginés Marco que la filtración es especialmente grave al tratarse de una reunión cerrada y la grabación de un “proceso deliberativo”. “Lo realmente importante éticamente hablando no es tanto la deliberación como la decisión”, un punto final que es lo verdaderamente importante, especialmente “si fue fallido o, como en este caso, tardío”. Un asunto, además, que se encuentra judicializado, lo que cambia las cosas. Considera el director del Máster en Marketing Político que en este contexto “procedía que À Punt pudiera aportar las imágenes a la causa motu proprio, porque sería una actitud colaborativa de la justicia”, añade. Pero, eso sí, sin sacarlas del ámbito judicial.

También desde la dirección de Â Punt se equiparaba estos días la reunión del Cecopi con las deliberaciones del Consejo de Ministros pero, apunta Hugo Aznar, estas últimas son secretas, no las primeras, que solo se dan “a puerta cerrada”, con lo que no tienen el mismo nivel de protección. En cualquier caso, cree que “toda norma tiene excepciones”, y que en ocasiones como esta “prima el derecho a la información sobre el pacto no explícito”. Más aún, “cuando ha habido mentiras” alrededor del caso.

À Punt, sin órgano de representación de la redacción

La emisión del vídeo en TVE desembocó, esa misma noche, en un comunicado leído en el informativo en el que se criticaba la publicación del mudo del Cecopi por parte de RTVE. Aseguraba representar el sentir de los trabajadores, cuando no es así, porque À Punt ya no tiene Consell d’Informatius ni comité de redacción con el cambio de ley de PP y Vox. ”Los profesionales tienen cierta dificultad para hacerse oír”, reconoce Ginés Marco. Afirma que “hay personas que pueden proceder de otra etapa que pueden sentirse molestas o incómodas,”, pero recuerda que pueden invocar la cláusula de conciencia y tener derecho a una salida pactada. Eso sí, recalca que es importante que los medios públicos “vivan en primera persona la pluralidad en el seno de las corporaciones”.

“Si se crea un órgano de representación, es el que ostenta la voz de la redacción; si se deroga, no hay representatividad”, apunta Hugo Aznar. Considera que en el periodismo valenciano faltan organizaciones y estructuras que puedan hablar por los profesionales. “No tenemos sindicato profesional, ni colegio profesional, solo voces parciales”, señala. Aun así, el experto recuerda que el código deontológico de la FAPE “es vinculante para todo el periodismo español”. Además, cualquier periodista puede ir a la Comisión Deontológica de la Federación de Asociaciones de Periodistas, aunque “es un organismo que no sanciona, y al que le lleva su tiempo pronunciarse”. Mientras tanto, llama a tener claro que, en periodismo, “existen las normas, pero también existen las circunstancias”